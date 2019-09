Air Arabia Maroc : Montpellier, plus importante escale française de la compagnie

Actifs sur l'aéroport depuis le 29 mars 2010, les vols d'Air Arabia Maroc (filiale du groupe Air Arabia, basée aux Émirats Arabes Unis) ont désormais transporté plus d'un million de passagers entre Montpellier et ses quatre destinations directes au Maroc : Marrakech, Casablanca, Fès et Nador, mais aussi Errachidia, ville reliée en correspondance avec Fès.

Un trafic marqué par une forte croissance depuis la signature d'une convention pluriannuelle avec l'aéroport Montpellier Méditerranée (AMM) en 2015, qui a permis de travailler le seuil des 100 000 passagers à l'année.

En 2019, la compagnie devrait avoisiner les 176 000 voyageurs, et vise 200 000 en 2020. Des perspectives qui confirment AMM comme la plus importante escale française de la compagnie.

Une importante communauté marocaine

"Ce succès valide la stratégie de partenariat initiée en 2015, analyse Emmanuel Brehmer, président du directoire de la SA AMM. Nous avons voulu chercher des moyens de croissance rapide, dans un cadre juridique et financier approprié, et signer des conventions pour inciter les compagnies à ouvrir des lignes. Le 7 mai 2015, nous avons organisé la signature officielle avec Air Arabia Maroc. Nous avons...