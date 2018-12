British Airways revient sur l’aéroport de Montpellier

C'est par un communiqué que l'aéroport de Montpellier l'annonce le 7 décembre : durant l'été 2019, British Airways assurera la liaison Montpellier-Londres Heathrow à raison de quatre vols par semaine, soit deux fois plus que durant l'été 2017.

Du 15 juillet et au 2 septembre 2019, les liaisons se feront au rythme d'un aller-retour tous les lundis, jeudis, vendredis et samedis, avec des tarifs annoncés à partir de 39 € par personne pour un aller simple.

« Ce retour en force de British Airways à Montpellier arrive à point nommé, déclare Emmanuel Brehmer, président du Directoire d'Aéroport Montpellier Méditerranée. Nous sommes en effet au début d'une nouvelle phase de croissance au service de notre territoire et de ses acteurs. Nul doute que British Airways attirera les Montpelliérains et les habitants de la région pour profiter d'un simple city-break londonien, comme d'un séjour plus long au Royaume-Uni ou d'un voyage plus lointain en profitant du hub d'Heathrow. »