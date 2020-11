En Occitanie, le tourisme fluvial s’organise pour ne pas naviguer à vue

La 4e édition des Assises du tourisme fluvial en Occitanie devait se tenir le 17 novembre dans la cité portuaire gardoise de Saint-Gilles, en bordure du Canal du Rhône à Sète. Mais crise sanitaire oblige, c'est en format digital que cette journée d'échanges a réuni, autour d'une centaine de professionnels du tourisme fluvial, les représentants du Comité régional du tourisme et des loisirs (CRTL) Occitanie, de l'Union des villes portuaires d'Occitanie, des voies navigables de France (VNF) et de la préfecture de région.

Les objectifs de cette nouvelle édition étaient clairement affichés, comme l'a souligné Philippe Berto, directeur général délégué au CRTL : « Ces Assises visent à soutenir la reprise de l'activité des entreprises de la filière, à mettre en réseau les professionnels des 21 voies navigables de l'Occitanie avec les prestataires et entreprises des territoires versants, et à accompagner les destinations afin de répondre aux nouvelles attentes des clientèles ».

Un tourisme fluvial amputé de sa clientèle étrangère

Avec près de 900 km de voies navigables et flottables, réparties sur 21 voies (10 canaux, 3 rivières, 6 fleuves et 2 branches secondaires) et traversant 9 départements (Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne), le tourisme fluvial représente, en Occitanie, un enjeu majeur pour les trois segments de la navigation : bateaux promenade, bateaux de location et péniches-hôtels.

En 2019, les...