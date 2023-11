Dans les Pyrénées-Orientales, les petits Poucet du ski s’appuient sur la puissance publique… ou ferment

Puyvalador : station de ski des Pyrénées catalane fermée, puis rouverte en 2022, et fermée de nouveau à cause d'un différend entre le délégataire de service public et la mairie du village. Puigmal : station la plus haute des Pyrénées française (2.700 m), fermée en 2013, puis reprise à l'orée de la décennie 2020 avec un projet quatre saisons en plus de ses 18 pistes et de sa zone de free-ski sécurisée l'hiver. Mais il manquait 100.000 euros pour mettre la station en route. Sous la menace d'une liquidation judiciaire à quelques heures de l'ouverture des pistes, sa situation était examinée par le tribunal de commerce de 29 novembre. La sentence est sans appel : faute de financements, la station est liquidée et ferme définitivement.

Le devenir économique des petites stations des Pyrénées-Orientales, face aux plus importantes comme Les Angles ou Font-Romeu, reste délicat.

« Le constat fait par les élus et les acteurs du secteur, c'était que les petites stations avaient beaucoup de mal à faire face aux investissements nécessaires pour le renouvellement du matériel en particulier et à l'adaptation à la transition que nous imposent les nouveaux enjeux climatiques. Les trois stations de Porté-Puymorens, Cambre d'Aze et Formiguères n'avaient plus individuellement, la capacité à donner confiance aux investisseurs et au banquier chacune de leur côté. C'est là que l'intelligence collective a joué », explique Éric Charre, directeur général de TRIO Pyrénées, société publique locale créée pour gérer et commercialiser les produits des trois stations, avec, pour actionnaires le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales (80%), la Région Occitanie (15%) et les collectivités locales (5%).

Remplacement d'équipements

De quoi justement aller chercher la confiance des investisseurs pour mettre sur pied un ambitieux programme d'investissement de 32 millions d'euros sur cinq ans et consolider les 6,20 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé par les trois stations chaque année.

« Les collectivités savent que pour un euro investi, ce sont sept euros qui reviennent au territoire... », souligne Éric Charre.

Le premier investissement majeur réalisé, et qui va entrer en fonction dès cette saison 2023-2024, est construit à Formiguères avec le remplacement du principal équipement de la station par un « téléporté mixte » qui associe un télésiège et une télécabine pour une utilisation quatre saisons. Soit un investissement de 11 millions d'euros.

« Cet équipement va nous permettre de répondre aux enjeux en matière d'environnement, notamment de fermer la piste qui permettait aux voitures d'atteindre le haut de la station : on la remplace par ce moyen de transport par câble en été, on laisse la place aux mobilités douces et on développe les activités d'été », détaille Éric Charre.

L'équipement donnera aussi accès aux sites des lacs des Camporeills très prisé des randonneurs à la journée. À Porté-Puymorens, « station plus tournée vers la neige en raison de conditions d'enneigement différentes », précise le dirigeant, c'est le télésiège débrayable de la Mine qui est remplacé.

Performance énergétique

« Nos objectifs investissements permettent d'améliorer le parcours client, en innovant ou en investissant dans la restauration, mais aussi de progresser sur le plan de la performance énergétique et de l'optimisation des réseaux de neige de culture », souligne Éric Charre.

À Formiguères comme au Cambre d'Aze, un soin particulier est apporté à la question de l'eau : une réserve de 30.000 m3 est mise en œuvre, alimentée par les eaux de fonte, avec pour vocation de faire de la neige mais aussi de servir à l'agriculture et à la défense contre les incendies l'été.

TRIO Pyrénées revendique 300.000 journées/skieurs par saison. Quant à la « plus petite station du monde », un téléski et deux pistes bleues sous le col de Jau à Mosset, elle avait été créée dans les années 1960 mais ne vit plus que dans les souvenirs. La neige peine à descendre si bas, à 1.500 mètres d'altitude, de façon durable.