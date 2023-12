Sandaya veut structurer une offre paneuropéenne de campings haut de gamme

Début novembre, le groupe Sandaya inaugurait son nouveau siège social, un vaisseau de 2.300 m2 situé sur le Parc Industries Or Méditerranée (PIOM) à Mauguio, près de Montpellier.

« Depuis sa création en 2010, le siège de la société était au camping du Plein air des chênes à Clapiers (Hérault, ndlr), rappelle François Georges, président de Sandaya. Mais du fait de notre croissance, le site était devenu trop exigu. Ici nous allons pouvoir accueillir, à termes, 200 personnes. »

Propriété du groupe national Acapace (qui détient aussi la marque Les Jardins d'Arcadie), fondé par François Georges (ancien directeur général délégué du groupe Pierre & Vacances), l'entreprise Sandaya a été créée en 2010 avec le concours de Xavier Guilbert, jusqu'alors vice-chef exécutif de Center Parcs Europe. Avec une stratégie claire : acheter des campings de plus de 400 emplacements, situés dans des stations balnéaires ou zones touristiques, à destination de familles européennes.

Profitant d'un marché fragmenté, les deux fondateurs ciblent le haut de gamme et acquièrent leur premier camping à Clapiers, près de Montpellier, puis un autre à Vendres-Plage, également dans l'Hérault. En 2019, le groupe en compte sept puis tout s'accélère, sous l'impulsion des actionnaires, InfraVia principalement, mais aussi Bpifrance, la Société Générale, Arkea, Idia et Amundi.

Stratégie multicanale

Sandaya a désormais franchi la barre des 50 campings (53 exactement), dont une dizaine en Occitanie et trois à l'étranger - deux en Espagne et un en Belgique. En 2023, pas moins de douze établissements sont venus renforcer le réseau.

Depuis sa création, le groupe aura investi un milliard d'euros dans des acquisitions de campings dont il reste propriétaire mais aussi gestionnaire. Sur ses différents sites, Sandaya emploie 600 CDI et quelque 2.600 saisonniers. Son chiffre d'affaires est passé de 80 millions d'euros en 2019 à 215 millions en 2023. Une forte croissance qui résulte en grande partie de sa stratégie de distribution.

« Nous avons d'emblée opté pour une distribution digitale en direct qui nous affranchissait des tours-opérateurs, explique François Georges. Nous avons ainsi développé une stratégie e-commerce multicanale au travers des 3 C : "Contenu, Commerce, Communauté". Notre site a reçu plus de 12,2 millions de visiteurs en 2022. Nous avons aussi ciblé les comités d'entreprises (17,9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, soit une hausse de 46% vs 2021 - NDLR) et développé des partenariats commerciaux avec de grandes entreprises comme Nicollin, Viva, Otis... »

Réduction des consommations

L'hôtellerie de plein air est particulièrement exposée au changement climatique et de fait, à la question de la gestion des consommations d'eau. Un sujet que le président de Sandaya affirme prendre très au sérieux : « En matière de RSE et d'environnement, nos actionnaires nous demandent d'être exemplaires. Notre démarche repose d'ailleurs sur trois piliers fondamentaux : l'optimisation de la gestion des ressources, la valorisation du patrimoine naturel, et la formation et fidélisation de nos collaborateurs. Nous mettons en place plusieurs dispositifs pour réduire tous les fluides - eau, électricité, énergie fossile - mais aussi les déchets. Nos campings sont d'ailleurs équipés pour suivre en temps réel leurs consommations. Nous portons également une forte attention sur la valorisation du patrimoine naturel en nous entourant d'experts, pour nous améliorer par exemple sur le risque incendie en plantant certains types de végétaux. Enfin, nous réfléchissons à ce que sera le camping de demain, au regard notamment des problèmes d'inondation, en regardant par exemple l'habitat sur pilotis. »

Pour l'amélioration de ses infrastructures ou de ses hébergements, Sandaya dit investir chaque année près de cent millions d'euros.

Activités complémentaires

Porté par une croissance continue, Sandaya assure avoir aujourd'hui la force de frappe et l'expertise pour élargir son réseau en Europe, à commencer par l'Italie, second marché après la France en hôtellerie de plein air. Mais le groupe veut aller plus loin en complétant son offre avec de nouvelles acquisitions ou constructions.

« Si des terrains en bord de nos campings sont constructibles ou si des opportunités se présentent, nous ne nous interdisons pas de créer des résidences de tourisme ou des gîtes, confie François Georges. C'est ce que nous venons de faire à Saint-Raphaël/Valescure et près du château de Chambord (respectivement dans le Var et le Loir-et-Cher, NDLR). Mais, afin de garder une cohérence dans notre offre, nous restons focus sur notre concept de base, le haut de gamme. »

Sandaya estime son chiffre d'affaires prévisionnel 2024 à 280 millions d'euros.