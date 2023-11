Salon de l’hôtellerie de plein air : « La gestion des consommations d’eau et le risque incendie sont des priorités aujourd’hui »

Selon l'INSEE, la France a enregistré 115,5 millions de nuitées en hôtellerie de plein air en 2023 (+3% par rapport à 2022), ramenant le secteur à son niveau de fréquentation pré-Covid. La fédération de l'hôtellerie de plein air (FHPA) note « un retour progressif de la clientèle étrangère (+ 1,4% par rapport à 2019), quasi exclusivement européenne, surtout les Néerlandais, Allemands, Belges et Suisses ».

Le SETT, salon des équipements et techniques du tourisme, organisé par la FHPA Languedoc-Roussillon en partenariat avec six autres fédérations régionales et qui se tient du 7 au 9 novembre à Montpellier, est un des rendez-vous principaux des professionnels de l'hôtellerie de plein air. Il accueille plus de 700 exposants et attend près de 17.000 visiteurs venus de toute l'Europe.

LA TRIBUNE -La Fédération de l'hôtellerie de plein air (FHPA) Languedoc-Roussillon est organisatrice du SETT à Montpellier, au cœur d'une région très marquée par le tourisme, en particulier l'hôtellerie de plein air. Que pèse-t-elle aujourd'hui ?

Philippe ROBERT, gérant du camping Le Méditerranée Plage à Vias (Hérault) et président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air (FHPA) Languedoc-Roussillon - Le territoire du Languedoc-Roussillon est en effet un énorme bassin pour l'hôtellerie de plein air, avec des poids lourds dans l'Hérault et dans les Pyrénées-Orientales, notamment Argelès-sur-Mer où on trouve plus de 50 campings. La FHPA Languedoc-Roussillon compte 500 adhérents sur 700 établissements. Nous sommes en train de nous rapprocher de la fédération Midi-Pyrénées pour créer une seule fédération à l'échelle de l'Occitanie, qui comptera alors 950 adhérents. Nous en ferons l'annonce sur le salon. La FHPA Occitanie sera alors la plus grosse fédération de France.

Le secteur de l'hôtellerie de plein air est très exposé au changement climatique et aux épisodes de sécheresse, notamment, dans le sud de la France, les Pyrénées-Orientales. Comment les professionnels abordent-ils ce sujet de préoccupation montante ?

Depuis deux ou trois ans, le salon est en effet très axé sur les thématiques environnementales car c'est une demande de notre clientèle et donc de nos adhérents gestionnaires de camping. La gestion des consommations d'eau ou d'énergie sont des métiers nouveaux pour nous... Toutefois, nous avons commencé à travailler sur la gestion de l'eau il y a une dizaine d'années car certains secteurs sont touchés depuis longtemps par les questions de partage des ressources avec les agriculteurs et les communes. Ça s'est accéléré depuis 2017-2018... Alors nous avons travaillé sur de nouvelles méthodologies, comme l'installation de compteurs pour mesurer les pratiques et les comportements dans les campings... Le département des Pyrénées-Orientales a été particulièrement touché par la sécheresse cette année mais finalement, ça a été plutôt bien géré et ça s'est bien passé. Mais nous allons renforcer la vigilance, et globalement, nous sommes de toute façon tous sur des objectifs de baisse de consommation d'eau. Ça ne m'inquiète pas trop... Ce qui m'inquiète davantage, c'est le risque d'incendie. C'est un problème sur lequel nous avons moins travaillé car nous ne l'avons pas vraiment vu arriver. Aujourd'hui, il est bien là, surtout depuis 2020 et l'an dernier avec les incendies qui ont ravagé la pinède autour de la dune du Pilat ! Nous commençons sérieusement à réfléchir dessus, mais avec dix ans de retard : comment construire les campings de demain, comment s'améliorer sur le risque incendie, quelle végétation planter, quels matériaux utiliser ? C'est désormais une priorité pour nous. Je viens de commander des études d'experts sur le sujet, sur la base de ce qui s'est passé sur le camping d'Argelès-sur-Mer qui a été complètement détruit par le feu cet été (le camping des Chênes Rouges, entre le 14 et le 16 août 2023, NDLR).

De nombreux prestataires du secteur de l'hôtellerie en plein air en matière d'équipements, d'espaces verts, d'hébergements locatifs, de jeux et loisirs, de piscines, de restauration ou de numérique sont présents sur le salon. Quels sont les besoins du secteur aujourd'hui au regard des préoccupations actuelles notamment en matière de transition écologique, énergétique ou numérique ?

Le secteur du camping touche à beaucoup de métiers. Les points d'attractivité que l'on va chercher portent sur la piscine - fabrication, équipements, éclairage -, sur l'hébergement - mobil-homes, logements insolites, chalets -, sur les espaces verts, sur les jeux pour enfants. Mais on vient aussi chercher des idées qu'on n'a pas ! Ceci dit, cette année, les tendances tournent beaucoup autour de la gestion des consommations d'eau : filtration des piscine, compteurs d'eau intelligents, recyclage de l'eau par récupération des eaux grises pour les mettre dans les toilettes par exemple. Ce qui change surtout, c'est qu'il y avait des freins administratifs pour la réutilisation de l'eau : nous avons bataillé et aujourd'hui, on observe une bascule qui se fait et qui va ouvrir des portes du marché de la réutilisation de l'eau.

Un des autres enjeux majeurs de l'hôtellerie de plein air est le recrutement des salariés, sur lequel les professionnels sont en difficulté. Une table ronde, sur le salon, est d'ailleurs consacrée à la marque employeur. Comment s'est déroulée la saison et sur quoi travaillez-vous pour améliorer la situation ?

Cette année, on est passé à peu près à travers des grosses difficultés, mais on reste très fragile, surtout dans le secteur de la restauration et des bars. C'est dangereux pour les entreprises... Le vivier de CV qu'on avait auparavant et dans lequel on pouvait aller chercher des gens quand on avait des besoins n'existe plus ! Nous travaillons surtout avec des étudiants : nous avons créé des plateformes de recherche d'emploi et nous sensibilisons les étudiants à notre profession en leur présentant les différents métiers qui existent dans nos établissements. L'objectif, c'est aussi de changer l'image qu'on a généralement du camping... Sur le salon, nous organisons la 4e édition de l'Atelier Étudiants, qui a vocation à faire connaître et à valoriser nos métiers souvent méconnus. Un enjeu de taille car que le secteur, qui compte environ 50.000 emplois aujourd'hui, prévoit de recruter sur 10.000 postes supplémentaires au cours des dix prochaines années.

Le salon prévoit également une table ronde sur la thématique « Cybercriminalité, tous concernés ! ». Est-ce un sujet émergeant pour les professionnels de l'hôtellerie de plein air ?

Des établissements ont été touchés il y a quelques années et c'est un sujet d'inquiétude car derrière, il peut y avoir des demandes de rançons, du piratage des données clients ou une désorganisation de l'exploitation. La FHPA y travaille donc avec des entreprises spécialisées. D'autant qu'aujourd'hui, on observe une cybercriminalité accrue sur la région donc tout le monde doit être vigilants. Nous informons nos adhérents pour qu'ils s'équipent de technologies mais aussi pour qu'ils adoptent des gestes simples, par exemple éteindre son ordinateur.

Les chiffres-clés du salon Le salon existe depuis 1978. Créé par la Fédération de l'Hôtellerie de Plein Air Languedoc-Roussillon, le SETT rassemble aujourd'hui sept autres fédérations régionales partenaires : Auvergne, Bourgogne Franche-Comté, Corse, Limousin, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes.

En 2023, 750 exposants seront présents

17.136 visiteurs en 2022 dont 10% d'étrangers