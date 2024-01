Fonds Tourisme Occitanie : encore un an pour financer en priorité le tourisme durable

Avec 15,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le territoire, le tourisme est la seconde économie en région Occitanie, après l'agriculture/agroalimentaire... En 2019, avec l'appui de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) et des cinq caisses régionales du Crédit Agricole, la Région Occitanie lançait le fonds de Tourisme Occitanie (FTO). Doté de 100 millions d'euros, ce fonds de cofinancement, géré par la société d'investissement M Capital, a vocation à financer des projets touristiques structurants pour le territoire en se substituant aux fonds propres des porteurs de projets, ou le cas échéant, en complétant les tours de table bancaires. Quatre ans après sa mise en place, l'heure est au bilan mais aussi aux perspectives 2024.

Sur les 800 projets identifiés sur les treize départements d'Occitanie, 77 ont été accompagnés à ce jour, pour un montant global de 82 millions d'euros. Ces projets, publics ou privés, qui ont permis de débloquer 410 millions d'euros d'investissement, concernent le tourisme de montagne (35%), le tourisme bleu (28%) et le tourisme vert (27%) pour des prêts (sur une durée maximale de quinze ans) allant de 200.000 euros à quatre millions d'euros. Selon la Région Occitanie, le fonds aurait déjà généré 1.550 emplois et 210 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le territoire.

Montée en gamme

Parmi les projets retenus, le camping lotois Le Ventoulou a fait l'objet d'un accompagnement de 506.000 euros (pour un montant total de 1,45 millions d'euros). Son propriétaire a ainsi pu acquérir une maison et un terrain attenant au camping pour en faire un gîte haut de gamme et financer l'achat de foncier pour créer deux quartiers de dix et quinze mobil-homes.

« En 2024, nous allons pouvoir proposer 160 emplacements, se félicite le propriétaire, Frédéric Hobbe. Ce fonds a été un levier pour démarrer notre projet et a permis de créer trois postes en CDI. »

Autre exemple dans l'Aude, le château Capitoul, propriété de Domaine & Demeure (groupe qui exploite également les châteaux Les Carasses à Quarante, et Saint-Pierre-de-Serjac à Puissalicon) a été financé par le fonds à hauteur de 1 million d'euros (4,3 millions d'euros d'investissement total) pour des travaux de réhabilitation. Cette volonté de monter en gamme en termes de prestations de services, se retrouve d'ailleurs chez de nombreux porteurs de projet.

« Nous avons déployé un fonds de tourisme sur les Alpes-Maritimes et le Var, et il est intéressant de noter que les attentes y sont très différentes, constate Julie Khaski, directrice Dette privée au sein de M Capital. Alors que la Côte d'Azur est dans la course à l'étoile, l'Occitanie mise sur l'amélioration du service, la nature et l'environnement. Nous avons d'ailleurs refusé un projet de 5 étoiles à Leucate dans l'Aude car nous avons estimé qu'il n'était pas pertinent pour le territoire. En revanche, la réhabilitation de l'hôtellerie du Cirque de Gavarnie, dans les Hautes-Pyrénées, en établissement haut de gamme au cœur d'un site classé Patrimoine mondial de l'Humanité s'inscrit parfaitement dans notre schéma. Les nouveaux projets 2024 vont également dans le sens de cette montée en gamme maîtrisée. »

Toulouse et Montpellier sous-représentées

Les attentes touristiques portent également sur des offres atypiques, encore peu nombreuses en région. La prison de Béziers, transformée en complexe hôtelier et qui a ouvert ses portes en juin 2023, s'inscrit dans ce contexte.

Autre axe prioritaire, le tourisme durable. Le fonds propose d'ailleurs un prêt à engagement positif et sociétal (PEPS) dont le taux est bonifié (baisse pouvant aller jusqu'à 10%) pour les entreprises les plus vertueuses. Un paradigme essentiel selon Muriel Abadie, vice-présidente chargée du tourisme durable, des loisirs et du thermalisme à la Région, convaincue « qu'un tourisme plus durable et sociable est la clé pour la région ».

Jusqu'à présent incitatifs, les critères de sélection des dossiers devraient être plus stricts en la matière en 2024, d'autant que les investisseurs - en particulier la BEI qui se fait appeler la Banque du Climat - sont eux aussi contraints et exigent plus de rigueur.

En 2024, 22 nouveaux projets (12 ont été actés) vont être financés pour un montant consolidé de 18 millions d'euros. Face à un certain déséquilibre géographique, M Capital aimerait rectifier le tir.

« Nous avons constaté que les départements des Pyrénées-Orientales et des Hautes-Pyrénées étaient sur-représentés, analyse Julie Khaski. Cela s'explique par l'attractivité de ces territoires littoraux de montagnes qui, face au défi climatique et aux nouvelles habitudes de consommation, s'engagent dans la transformation de leurs infrastructures. Pour autant, nous aimerions rééquilibrer avec des dossiers en Haute-Garonne et dans l'Hérault, les métropoles de Toulouse et Montpellier étant particulièrement sous-représentées. »

Le fonds financera d'ailleurs le groupe PM Resort qui a déjà réalisé l'acquisition du restaurant Les Bains à Montpellier et projette de se porter acquéreur de l'hôtel Nova mitoyen pour créer un boutique-hôtel-club de 4 étoiles (montant en cours de définition, sur un investissement global de 600.000 euros).

Il reste encore onze mois pour déployer le Fonds Tourisme Occitanie. Et ensuite ? La directrice Dette privée de M Capital termine par une conclusion en forme d'interrogation : « Nous aimerions que le dispositif soit reconduit car il a trouvé son public mais la décision dépendra de la Région et des investisseurs ».

