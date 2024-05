La Réserve africaine de Sigean, 50 ans et 400.000 visiteurs par an

La Réserve africaine de Sigean, vaste parc zoologique de 160 hectares où 2.500 animaux s'ébattent en semi-liberté, vient de franchir le cap des 400.000 visiteurs annuels. Une belle récompense pour cette institution touristique audoise située à 15 km au sud de Narbonne et qui fêtera, le 19 juin prochain avec l'ensemble des acteurs du territoire, ses cinquante années d'existence.

« La Réserve va bien, confirme la directrice générale Christine Pellegrini, qui fait partie de la dizaine de cadres actionnaires. Cette rencontre de juin va nous permettre de montrer ce que l'on représente et ce que nous sommes devenus en 50 ans car beaucoup ne se rendent pas forcément compte de notre poids économique. La dernière étude de la CCI faite en la matière indique que pour 1euro perçu par la Réserve, 10 euros sont dépensés sur le territoire. C'est non négligeable. »

Ici par exemple, point d'hébergements, « notre priorité, ce sont les animaux », insiste Gabriel de Jésus, directeur de la communication : « Nous recommandons de prévoir une journée pour profiter pleinement de la Réserve, ce qui profite ainsi aux campings et hébergements aux alentours ».

Les visiteurs, unique source de recettes

Dès son origine, la Réserve africaine s'est fixé cinq objectifs : assurer le bien-être animal, contribuer à l'éducation à la nature et à la faune sauvage, participer à la conservation des espèces, soutenir la recherche scientifique en accueillant des étudiants et des chercheurs, le tout en proposant une offre de loisirs de qualité. Ils n'étaient qu'une poignée de salariés en 1974, et ils sont désormais 96 à œuvrer quotidiennement au fonctionnement du parc, dont 55 soigneurs, cinq biologistes et quatre vétérinaires, auxquels s'ajoute une quarantaine de saisonniers en période estivale.

Les entrées des visiteurs constituent la principale recette de la Réserve africaine qui réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 15 millions d'euros, 25% provenant des services annexes (boutique, restaurant, kiosques). « Tout est réinvesti », indique Christine Pellegrini, qui précise que l'établissement n'a perçu aucune subvention publique.

« Un endroit qui cumule toutes les contraintes »

Située en zones Natura 2000 et Espaces Naturels Sensibles, soumise au risque d'inondation, « la Réserve est un endroit exceptionnel mais qui cumule toutes les contraintes possibles et imaginables », poursuit la directrice générale qui explique, qu'après cinquante années d'existence, des investissements sont nécessaires.

« Nous en sommes très conscients et on ne veut pas faire n'importe quoi, on tient à préserver cet environnement qui est notre force ! », souligne-t-elle.

Sur les dernières années, la maison des girafes a par exemple été refaite : « Ceci afin de nous permettre de relancer le programme de reproduction, explique Christine Pellegrini. Nous entamons actuellement la deuxième tranche de travaux, la première ayant déjà coûté 1,5 million d'euros. La grande volière, refaite en 2018, a représenté un investissement de 3 millions d'euros. La fauverie, qui date de la création de la réserve, devra aussi être refaite. Nous sommes en train de travailler sur le projet qui permettra de chiffrer le montant de l'investissement nécessaire ». Et se tenir prêt une fois le feu vert administratif donné.

Le 19 juin prochain, jour anniversaire, la Réserve africaine de Sigean entend bien profiter de l'occasion pour créer davantage de liens avec certains acteurs publics locaux et revendiquer haut et fort la place et le rôle qu'elle joue dans l'équilibre du territoire.