Le Gala des Ambassadeurs d'Occitanie se déroulera le 26 novembre

La Tribune-Objectif, après onze années de Grands Prix Objectif, prolonge son nouvel événement phare inauguré en 2017, le Gala des Ambassadeurs d'Occitanie : la nouvelle édition se déroulera lundi 26 novembre à l'Opéra Comédie de Montpellier, où sont attendus plus de 800 décideurs économiques et institutionnels.

Une édition spéciale 20e anniversaire

Cette édition 2018 aura une saveur particulière car elle coïncide au 20e anniversaire d'Objectif Languedoc-Roussillon. Pour l'occasion, Jean-Christophe Tortora, président de La Tribune et parrain du Gala, viendra témoigner des synergies éditoriales mises en place au cours des dernières années, et de celles à venir.

Le Gala des Ambassadeurs d'Occitanie verra le sacre de dix acteurs économiques - chefs d'entreprise, directeurs de laboratoire, de musée, de festival, ou d'autres organisations majeures -, issus du territoire de l'Occitanie. Ils ont été choisis par un jury composé de 30 personnalités qualifiées et réuni le 12 octobre dernier.

L'événement permettra de distinguer dix acteurs économiques incarnant l'excellence dans leur domaine d'activité et pouvant porter haut les couleurs de l'Occitanie en France et dans le monde. Les Ambassadeurs lauréats cette année seront sacrés dans les dix catégories suivantes : « Décideur de l'année », « Manager sportif », « Art, culture et patrimoine », « Saga familiale », « Innovation », « Geen business », « Industrie », « Vins, gastronomie et tourisme », « Croissance bleue », et « Recherche et santé ».

Une soirée ponctuée de surprise

Renouant avec un choix fait en 2017, où la réalisation des trophées - les Palmes d'Oc - avait été confiée au Sétois Hervé Di Rosa, La Tribune-Objectif a sélectionné un autre artiste régional de premier plan pour cette mission. C'est la plasticienne et artiste verrière Nicole Barondeau qui, cette année, apporté sa griffe aux trophées.

Après les interludes assurés, en 2017, par le groupe Ibo and the Sun, le vice-champion du monde de BMX flat Alex Jumelin et le dessinateur Dadou, la soirée sera ponctuée d'autres surprises. Elle sera également agrémentée par les créations de la styliste Caroline Bouvier, habilleuse officielle du Gala.

