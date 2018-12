Sericyne veut relancer la culture du ver à soie

Faire pénétrer le ver à soie dans la 3e dimension... C'est en quelque sorte l'ambition de Sericyne, une société incubée par le leader mondial du luxe LVMH à la Station F, créée par Xavier Niel, et exploitante d'un atelier dans le village de Monoblet, dans les Cévennes gardoises. Cette entreprise, qui compte à ce jour cinq collaborateurs et développe un premier chiffre d'affaires de 150 000 €, vient de recevoir le Trophée INPI 2018 dans la catégorie Design, une des quatre filières récompensées.

"Au début, quand on n'a pas de clients, ce qui est le plus précieux pour une entreprise est son innovation. Selon moi, il faut penser la propriété industrielle plus comme un capital immatériel qu'un moyen de se protéger ou de se défendre contre la contrefaçon. Ou en tout cas, pas uniquement pour cela. Il faut réfléchir la propriété industrielle en tant que business avant la protection", explique Clara Hardy, la dirigeante et fondatrice de Sericyne.