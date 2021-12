Yuyo, la planche de surf écolo qui grandit

La startup montpelliéraine Yuyo commercialise des planches de surf éco-conçues et imprimées en 3D. Si la jeune pousse a déjà vendu une centaine de planches via son site internet, elle entend doubler son activité d’ici le printemps 2022. L'entreprise mise sur le zéro déchet et veut mettre en place un système d'approvisionnement local pour recycler les déchets plastiques dans ses planches.