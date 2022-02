Holivia lève 2 millions d’euros pour innover sur la santé mentale des salariés

« La prévention des risques psychosociaux est une obligation pour les entreprises et ça passe par des outils comme des n° verts de soutien psychologique qui sont, en réalité, très peu utilisés, constate Jérôme Crest, CEO et cofondateur de la startup montpelliéraine Holivia, avec Imad Wakidi. Notre solution Holivia est une plateforme qui permet de comprendre le contexte et les besoins de chaque salarié grâce à un questionnaire initial, et ensuite de les accompagner dans un parcours avec d'une part des experts psychologues qui sont aussi coach d'entreprise, et d'autre part un contenu digital, des programmes self-care fondés sur les acquis scientifiques des thérapies cognitivo-comportementales, que le salarié peut consulter quand il veut. En fonction des données collectées, c'est à dire les forces et les faiblesses de chacun et ses besoins, Holivia personnalise ce parcours. »

Lancée en mars 2021 (6 collaborateurs), Holivia est aujourd'hui utilisée, selon le dirigeant, par plus de quinze entreprises et 7.000 salariés, essentiellement des grands comptes et ETI comme Dalkia (groupe EDF), SPIE, Kedge ou Europorte, via un abonnement qui comprend un forfait mensuel par salarié couvert.

Jérôme Crest ambitionne de couvrir 100.000 salariés dans deux ans. S'il dit manquer de recul pour quantifier précisément l'usage qui est fait de cet outil, il affirme toutefois que « Holivia est utilisée 20 à 30 fois plus que les lignes de soutien classiques ».

Confidentialité

Pour soutenir ses ambitions de développement, la startup vient de lever 2 millions d'euros auprès de 50 Partners, le fonds américain Acadian Ventures et une série de business-angels comme Kevin Polizzi (Unitel), Mickaël Cabrol (EasyRecrue), Marc Batty (Dataiku), Marc Sabatier (Julhiet Sterwen), et avec un soutien important de Bpifrance.

« Notre ambition est de donner une vision beaucoup plus positive de la santé mentale au travail et surtout de rendre l'accompagnement individuel ainsi que le développement personnel accessibles au plus grand nombre, souligne Jérôme Crest. Ce premier tour de table va nous permettre d'y répondre plus efficacement, avec l'aide de spécialistes du secteur, en accélérant notre développement et en renforçant nos équipes. »

Holivia souhaite notamment étoffer ses équipes commerciales et marketing, ainsi que l'équipe R&D. Dix postes sont d'ores et déjà ouverts et la startup prévoit de recruter une vingtaine de personnes d'ici à fin 2022.