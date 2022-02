Entrepreneuriat : comment 4 rugbymen du MHR vont accompagner l’après-carrière des sportifs professionnels

Que deviennent les sportifs professionnels quand ils raccrochent les crampons ? Plusieurs voies s'offrent à eux, sans qu'ils en connaissent parfaitement bien tous les rouages... Selon le rapport Karaquillo (Jean-Pierre Karaquillo, co-fondateur du Centre de Droit et d'Économie du Sport) publié en 2015, « la quasi-totalité des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels sont mal ou insuffisamment préparés à une intégration sociale réussie à l'expiration de leur carrière sportive. Ils ont participé au rayonnement de la France mais celle-ci ne parvient pas à les préparer correctement à leur reconversion ».

« Tout sportif de haut niveau est un entrepreneur en puissance, il en a l'ADN, la capacité et l'état d'esprit. Il lui suffit de trouver le bon projet et de s'y investir », estime Kélian Galletier, rugbyman français international, 3ème ligne et co-capitaine au Montpellier Hérault Rugby (MHR).

Diplômé d'un master en management, Kélian Galletier, qui a déjà vécu trois commotions cérébrales qui auraient pu prématurément mettre un terme à sa carrière, s'est déjà engagé en investissant dans divers projets d'entreprises.

« Les sportifs professionnels ont trois perspectives : rester dans le sport, par exemple entraîneur mais il y en a peu, suivre une formation pour passer diplôme, ou investir dans un projet, déclare le rugbyman professionnel. Ils doivent impérativement préparer leur après-carrière dès le plus jeune âge pour franchir le cap de l'entrepreneuriat. »

Un matching ciblé

C'est son expérience qui est à l'origine de Factory Club, qu'il vient de lancer à Montpellier avec trois de ses coéquipiers (Yvan Reilhac, Gabriel Ngandebe et Vincent Giudicelli, tous les trois au MHR), et l'agence-conseil montpelliéraine Gravity Innovation, spécialisée dans l'accompagnement entrepreneurial.

Ce que propose Factory Club : une solution globale pour les entrepreneurs. Elle offre un parcours digital via une plateforme, un matching ciblé entre sportifs investisseurs et porteurs de projets, et un accompagnement dans la croissance du projet grâce aux savoir-faire de Gravity Innovation.

« Nous sommes partis d'un constat sur l'entrepreneuriat : le nombre de personnes qui s'y intéressent explose, déclare Alexandre Duran, l'un des quatre associés-fondateurs de Gravity Innovation (avec Jean-François Sales, Julien Bellot et Eddy Garcia). Et les profils évoluent : aujourd'hui, ça peut être un étudiant, un sportif, un salarié, un chercheur... qui cherchent l'accessibilité à l'accompagnement et des financements, notamment des capitaux de départ. »

Or des capitaux, les sportifs de haut niveau en ont et certains peuvent être disposés à les investir dans des projets.

« Ça ouvre nos horizons »

« S'associer à un projet peut s'inscrire dans un objectif de reconversion, précise Kélian Galletier. On a des capacités pour investir dans l'entrepreneuriat mais c'est un milieu qu'on connait peu. L'intérêt du Factory Club, c'est qu'il nous apportera des projets analysés par des experts et filtrés, avec du potentiel de réussite, ce qui est rassurant pour nous. Et ça ouvre nos horizons... »

Yvan Reilhac évoque un intérêt « plutôt pour des projets digitaux, les nouvelles technologies ». Kélian Galletier n'a pas de préférences claires mais dit être « surtout intéressé de voir où les porteurs de projet veulent aller... ils croient à la réussite comme nous, sportifs ! ».

« Nous proposons de constituer un capital avec des business angels et pas des moindres : des sportifs qui ont un réseau, une image de marque, des moyens, ce sont des influenceurs ! », ajoute Jean-François Sales.

Comment identifier les projets qui seront accompagnés par le Factory Club et proposés à aux sportifs investisseurs ?

« Nous cherchons des projets avec un caractère innovant ou à impact, explique Jean-François Sales. Gravity Innovation travaille déjà avec tout l'écosystème régional et les structures d'accompagnement existantes vous nous envoyer des candidats. Nous sommes également soutenus par la Banque Populaire du Sud pour sourcer les bons projets innovants. »

La version économique de la Draft NBA

Frédéric Planche, responsable Innovation startup / PME de croissance à la Banque Populaire du Sud, confirme : « Nous sommes intéressés par le pilier innovation que proposent Factory Club et Gravity, un accompagnement par un outil digital et innovant. Mais cela s'inscrit aussi dans une politique large d'accompagnement de l'économie du sport qui est inhérente au groupe BPCE qui, je le rappelle est notamment partenaire des JO 2024 ou qui a créé une agence pour les sportifs de haut niveau. La Banque Populaire du Sud a plutôt vocation à intervenir sur une mise en lumière des projets et sur des conseils et de l'acculturation des porteurs de projets sur la brique financement ».

Car c'est bien le financement d'amorçage qui est la cible de Factory Club, dont les membres fondateurs rappellent que 80 % des entrepreneurs cherchent un capital de départ, des associés et un accompagnement nouvelle génération.

Le 14 décembre dernier, le principe de la Draft, a été présenté à de nombreux sportifs professionnels (régionaux mais pas seulement, du rugby mais pas uniquement) : un rendez-vous innovant, version économique de la Draft NBA déclinée dans un format inédit dans le sport et le secteur de l'entrepreneuriat français, qui mettra un coup de projecteur sur les projets retenus (dix dans un premier temps) et les sportifs qui investissent.

« Aujourd'hui, une quinzaine de sportifs investisseurs s'engagent dans le Factory Club, indique Jean-François Sales. Le ticket qu'on propose est de minimum 10.000 euros. »

La plateforme digitale pour candidater sera opérationnelle le 21 mars prochain. Les porteurs de projet devront y suivre tout un parcours et une partie d'entre eux seront sélectionnés pour rencontrer les experts de Gravity Innovation qui en retiendront une dizaine. La rencontre et le matching entre entrepreneurs et investisseurs sportifs aura lieu en mai, avant la soirée Draft 2022 fin juin ou début juillet.