Comment NKD Puzzle tire son épingle du jeu sur la niche de la puzzle-box

En moins de cinq ans, NKD Puzzle (dix salariés) a raflé la mise avec ses puzzle box "made in Lodève" qui alignent prouesses d'inventivité et d'énigmes. Prix de la TPE région Occitanie en 2021, exposition au festival des jeux à Cannes, notoriété sur You Tube...

« Depuis sa création en 2017, NKD Puzzle a quasiment multiplié par trois son chiffre d'affaires chaque année, se réjouit Julien Vigouroux, cofondateur de la société, avec Christophe Laronde. La crise sanitaire a certainement accéléré notre croissance, puisque nous sommes passés de 220.000 euros en 2021 à plus de 500.000 euros en 2021. »

Une boîte à secret à 4.444 euros

A l'origine de NKD Puzzle, il y a Mecanigma, boîte à énigmes inspirée de l'univers fantastique Steampunk (genre de science-fiction rétro-futuriste) de Jules Verne. Conçue par Christophe Laronde, cette puzzle-box, pur défi technique, a fait le buzz grâce notamment à Chris Ramsay, magicien canadien aux 4,6 millions d'abonnés sur You Tube. Mais avec ses 541 pièces, 15 mouvements et 150 heures de montage, Mecanigma, vendue 3.000 euros, a rapidement viré au casse-tête en raison de ses coûts de fabrication.

« Dès le départ, nous sommes partis sur une approche de fabrication éthique, écologique, durable, il était donc hors de question de sous-traiter, raconte Julien Vigouroux. Mais face au succès de Mecanigma, tirée en série limitée pour les collectionneurs, il nous fallait être plus accessibles. Nous avons alors eu l'idée de proposer des puzzle-box en DIY. »

Après Silver City, premier modèle en kit facile à construire avec six heures de montage minimum et vendu 79 euros, les deux associés lancent une campagne de crowfunding sur Ulule pour créer le kit de Mecanigma.

En 2021, ils frappent encore plus fort avec Architecto, considéré comme la plus difficile puzzle-box au monde, soit 900 pièces à imbriquer et 116 mouvements pour parvenir à la débloquer. Tirée à 44 exemplaires et vendue au prix de 4.444 euros, cette œuvre d'art, inspirée cette fois de l'univers multidimensionnel de Maurits Cornelis Escher, a nécessité plus d'un an de travail. Pour créer son avatar en kit, NKD puzzle a lancé une nouvelle campagne de crowfunding, cette fois sur Kickstarter, et récolté 130.000 euros. La sortie est prévue au printemps mais le kit Architecto est déjà en précommande au prix de 399 euros.

80% de ventes en ligne

En 2021, NKD Puzzle a écoulé près de 5.000 puzzle-box. Les produits - cinq modèles déclinables en plusieurs versions - sont distribués par la société Iello dans une soixantaine de magasins en France, en vente dans l'atelier lodévois et sur son site internet.

« La vente en ligne représente aujourd'hui 80% de notre chiffre d'affaires, déclare le codirigeant. Grâce notamment aux deux mentalistes, Chris Ramsay et Fabien Olicard, notre notoriété est devenue internationale. Nous vendons aujourd'hui dans 56 pays et nos produits sont distribués dans une dizaine de boutiques aux USA, Canada, Australie, Allemagne et Angleterre. »

Portée par une croissance régulière, la société lodévoise, à l'étroit dans ses locaux, envisage d'investir 300.000 euros dans la construction d'un nouvel atelier qui lui permettrait ainsi d'augmenter sa capacité de production et de poursuivre sur un rythme de lancement de trois à quatre nouveaux produits chaque année.

Vidéo et escape-game mobile

NKD Puzzle lance d'ailleurs une nouvelle campagne de crowfunding pour accélérer et concrétiser deux projets : la création d'un jeu vidéo pour résoudre des énigmes digitales et l'aménagement d'un escape-game mobile Steampunk.

« Notre jeu vidéo, qui devrait être lancé au printemps, servira, en outre, de démo et de PLV interactive dans les magasins. La campagne de crowfunding va servir de promotion au lancement de ce jeu et nous verrons alors si nous pouvons aller plus loin en termes de réalité augmentée et de portabilité pour les consoles Switch. Quant à l'escape-game, l'idée est d'aménager un truck mobile pouvant accueillir quatre à six candidats. Le scénario est en fin d'écriture. »

Si tout se passe comme prévu, NKD Puzzle pourrait embaucher cinq salariés et dépasser les 1,2 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2023.