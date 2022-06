Comment Ampère veut faciliter la recharge des véhicules électriques

Créée en octobre 2020 à Montpellier, la startup Ampère a de grandes ambitions sur la mobilité électrique en s'attaquant à la question centrale de la massification des points de charge. Ses solutions, brevetées, seront commercialisées dès septembre 2022.

Philippe Dupuy, le fondateur d'Ampère, est un ancien ingénieur du pôle véhicule électrique de Renault. Il a profité d'une vague de départs à la retraite anticipée pour créer sa propre startup de la mobilité, alors que le marché des installations électriques sur les parkings devrait fortement se développer.

« Dans quinze ans, nous aurons basculé vers le véhicule électrique et la question de la charge à la maison est importante car elle est plus pratique et moins chère, analyse Philippe Dupuy. Il faut donc préparer ces prises, les rendre compatibles avec le réseau, les sécuriser et assurer une recharge économique. C'est l'ambition de nos solutions : T'Z, le système de charge adaptable à tous les parkings et économe en matières premières, et les protections T2'Z qui suppriment le risque d'exposition au choc électrique pour les utilisateurs. »

Des recharges économes et sécurisée s

« Notre solution est la seule à offrir une protection contre l'électrocution et utilise quatre fois moins de cuivre qu'une installation traditionnelle, ajoute-t-il. Ce sont des arguments importants face à un marché encore très peu exploré. Très peu de prises sont disponibles sur les parkings qui n'ont pas pris la mesure du changement à venir. Ils font partie de notre clientèle cible avec les copropriétés, les parcs d'entreprises et les particuliers. »

Ces produits sont fabriqués et testés au siège social de Montpellier, dans le quartier du Millénaire. Le modèle économique d'Ampère s'inscrit dans la vente l'installation et l'entretien des bornes de recharge, mais l'entreprise constate un engouement plus marqué pour la location du matériel.

« Dans cette configuration, nous facturons l'abonnement à 14,99 euros par mois pour une borne de 7kWh, avec les services d'assistance et de dépannage, précise Philippe Dupuy. Des frais annexes qui restent intéressants par rapport au moteur thermique, car une voiture électrique qui fait 15.000 km par an coûte 40 euros d'électricité par mois en recharge à domicile. »

7 millions d'euros en 2023

Ampère est particulièrement active sur la région Occitanie et la région parisienne, et revendique une stratégie de déploiement national, en partenariat avec des installateurs dans toute la France. Elle table sur un premier chiffre d'affaires de 7 millions d'euros en 2023, et vise les 100 millions d'euros en 2028.

« Nos effectifs pourraient alors atteindre 150 personnes », anticipe Philippe Dupuy, qui est actuellement à la tête d'une équipe de 20 salariés.

Pour amorcer cette forte phase de développement, Ampère fait partie des startups de la mobilité sélectionnées dans le cadre de la 9e promotion du Moove Lab, le programme d'accélération des entreprises de la mobilité de Station F à Paris. Objectif : acquérir plus de visibilité auprès des investisseurs et mieux appréhender cette phase de croissance.