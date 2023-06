Risque climatique sous haute surveillance : les six innovations lancées par Predict Services

Voilà plus de vingt ans que l'entreprise montpelliéraine Predict Services œuvre sur la gestion du risque météorologique. La PME emploie 36 salariés (7 millions d'euros de chiffre d'affaires) et son actionnariat est composé de Météo France, Airbus Defence & Space et du groupe BRL (concessionnaire du grand réseau hydraulique propriété de la Région Occitanie).

A sa tête, Alix Roumagnac, témoin direct des dérèglements climatiques, ne manque pas une occasion d'enfoncer le clou. C'est ce qu'il a fait le le 27 juin, lors de son traditionnel événement Predict Innove, au cours duquel il présente aux membres de la communauté des acteurs de la gestion des risques (collectivités, entreprises, assureurs, services de sécurité civile et chercheurs) les évolutions technologiques de son outil et les projets de R&D.

« Les deux années qui viennent de s'écouler ont vu se succéder de multiples événements à risques climatiques majeurs, et 2022 a été un tournant dans la prise de conscience du dérèglement climatique, dont il faut arrêter de parler au futur. Il ne doit plus y avoir débat : l'Homme est responsable de ce qui se passe, et l'urgence, c'est s'adapter. Et au rythme où vont les choses, il faudra même faire plus que s'adapter. Il va falloir changer nos façons de vivre de manière très forte. Nous sommes la première génération dans l'histoire de l'Homme à pouvoir se dire qu'on a le choix de laisser une belle planète aux générations futures... »

Le dirigeant indique que Predict Services investit chaque année « un à deux millions d'euros dans des travaux de recherche avec différents partenaires, l'école des mines, l'Université de Montpellier, le Cerema, l'IGN, etc. »

Plans d'action dynamiques sur les risques submersion et feux de forêt

Predict Services accompagne aujourd'hui plus de 30.000 collectivités françaises, plus de 16 millions de particuliers et 5.000 entreprises dans le monde. Ses solutions, alliant technologies et expertise humaine, proposent un système d'avertissement et d'aide à la décision pour l'anticipation et la gestion des phénomènes à risques. Plusieurs sont traités, liés aux inondations, tempêtes, fortes chutes de neige, submersion marine, canicule ou grands froids.

Outre une dimension dynamique permettant de définir un ordre de priorisation des actions, l'outil Wiki-Predict permet désormais de disposer de plans d'actions dynamiques adaptés aux risque de submersion ou de feux de forêt. Ainsi, les collectivités territoriales et entreprises localisées sur la côte peuvent aujourd'hui différencier les zones de submersion marine des zones d'inondation, et ainsi bâtir un plan d'action dédié au risque submersion. De même, face à l'accentuation des canicules et de leurs lots de sècheresse et incendies, les collectivités peuvent désormais réaliser des plans d'actions dynamiques étoffés sur les feux de forêt. Predict Services et l'Office national des forêts (ONF) vont d'ailleurs officialiser un partenariat pour utiliser les données géographiques de ce dernier et les mettre à disposition des collectivités territoriales.

Des jumeaux numériques

Des jumeaux numériques permettent l'analyse de la vulnérabilité territoriale et l'expertise des risques climatiques. Predict Observer, outil d'analyse des vulnérabilités, croisé avec les valeurs d'intensité et de cumul de précipitations, est désormais disponible en version web. Il intègre des données collectées en temps réel (précipitations, hauteurs d'eau, trajectoires cycloniques,...) et permet une analyse affinée des phénomènes à risques.

« Il sera utilisé pour les JO Paris 2024, durant lesquels nous suivrons ce qui se passe en matière de risques climatiques, indique Alix Roumagnac. Nous préparons, avec Météo France et les organisateurs, des exercices de mise en situation. »

Réseaux sociaux à l'appui

Si les réseaux sociaux sont déjà intégrés dans la solution de Predict Services, l'entreprise vient de développer RéSoCIO (pour Réseaux Sociaux en Situation de Catastrophe naturelle, Interprétation Opérationnelle) en partenariat avec le BRGM, ARMINES et l'Université Paris-Dauphine. Objectif : démontrer l'intérêt et la faisabilité de l'exploitation automatisée des données issues des réseaux sociaux, notamment Twitter, en contexte de catastrophe naturelle à cinétique rapide. En se focalisant sur le cas des crues éclair et des séismes, l'utilisation des remontées filtrées par pertinence de ces réseaux sur la plateforme Wiki-Predict a montré l'utilité du réseau social pour confirmer rapidement l'intensité et l'ampleur d'une catastrophe naturelle, afin d'apporter une réponse adéquate le plus rapidement possible. Le projet de recherche, prévu sur quatre ans, est à mi-parcours.

L'intelligence artificielle en renfort

Si RéSoCIO recourt à l'intelligence artificielle, notamment pour trier les tweets, les organiser et les associer à des risques, l'IA a également fait son entrée au service des ingénieurs en charge de la surveillance internationale pour pré-qualifier une situation à risque.

« Nous traitons une telle volumétrie de données que c'est un outil d'aide à la décision pour les ingénieurs de Predict Services qui surveillent la planète », souligne Alix Roumagnac.

Prépa'Risk, un dispositif d'exercices de simulation de crise

Pour qu'un plan communal de sauvegarde fonctionne, il faut faire des exercices. Predict Services co-développe depuis un an Prepa'Risk, un outil de simulation de situation de crise. Le dispositif est porté par l'Association française de protection contre les catastrophes naturelles et technologiques (AFPCNT) et soutenu par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, en lien avec le ministère de l'Intérieur. L'objectif : permettre aux communes et intercommunalités d'éprouver l'armement de leur poste de commandement et de tester leurs capacités d'anticipation.

Ghislaine Verrhiest-Leblanc, la directrice générale de l'AFPCNT, en a fait un premier bilan : 2.800 communes et intercommunalités de 98 départements français se sont inscrites aux exercices, 77% ont apprécié le réalisme des scénarios proposés, 87% ont jugé la plateforme pratique et adaptée, et 91% souhaitent réitérer leur participation à Prépa'Risk.

Gestion du risque à l'échelon intercommunal

Depuis la loi Matras du 25 décembre 2021, les intercommunalités ont l'obligation de se doter d'un plan intercommunal de sauvegarde (PICS) à horizon 2026 dès lors qu'au moins une de leurs communes est exposée à un risque. Predict Services a conçu un dispositif pour les accompagner dans cette démarche, un espace Wiki-Predict dans lequel elles élaborent leur propre outil de gestion de crise, adapté à leur domaine de compétence et leur permettant d'interagir avec les communes de leur territoire.