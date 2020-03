Lundi Matin absorbe la foodtech Wysifood

Éditeur montpelliérain de logiciels de gestion d'entreprise en ligne, destinés aux TPE-PME, Lundi Matin annonce l'acquisition de la société Wysifood, créée en 2013 dans la région nantaise. Celle-ci développe une solution tout-en-un destinée à la restauration.

L'outil de Wysifood propose aux restaurateurs de booster leur chiffre d'affaires (jusqu'à 20 % en plus par rapport aux achats en boutique, selon le fondateur Guillaume Vincent) avec trois modules intégrés : des services de livraison de repas, de récupération de plats ou de réservation de table, pouvant être actionnés et gérés depuis leur site internet ou leur page Facebook. La solution inclut également un outil d'analyse des avis et notes donnés par les clients de ces établissements.

Pour Lundi Matin, l'opération se justifie par l'intégration de l'outil de Wysifood à sa propre solution baptisée AirKitchen, un logiciel de caisse tactile sur tablette permettant de gérer les ventes, les encaissements, les clients, la fidélité, et les menus des restaurateurs. "En faisant l'acquisition de Wysifood, Lundi Matin renforce sa présence sur le marché de la restauration connectée, en proposant des solutions innovantes qui fluidifient les prises de commandes dans la restauration", fait valoir l'entreprise montpelliéraine.

Fondée en 2007, Lundi Matin emploie 45 collaborateurs, dont la moitié en R&D. En 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires (NC) en progression de 40 %.