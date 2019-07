Biotech : Medesis Pharma s’associe à l’alsacien Transgène

Depuis 2004, Medesis Pharma, basée à Baillargues (34), développe une technologie brevetée dans le domaine de l'administration médicamenteuse. Sa technique, basée sur des microémulsions, a attiré l'intérêt du groupe Transgène, une filiale de l'Institut Mérieux, groupe de biologie industrielle, basée à Illkirch-Graffenstaden, en Alsace.

« Cet accord doit permettre d'optimiser l'efficacité du traitement des tumeurs par virus oncolytiques, explique Jean-Claude Maurel, CEO de Medesis Pharma. Notre technologie permet d'administrer des molécules biologiques actives contre la maladie, et de délivrer le principe actif dans toutes les cellules et tissus cancéreux. Grâce à notre base de microémulsion lipidique, on peut délivrer la molécule au niveau intracellulaire, par un mécanisme de type "cheval de Troie". »