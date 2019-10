Déjà 10 projets innovants à l’actif du Fonds Guilhem

Encore assez méconnus du grand public, les fonds de dotation des CHU, structures de droit privé à but non lucratif habilitées à recevoir dons, legs et donations, permettent de financer des projets ayant un bénéfice direct sur les malades.

"Avec aujourd'hui 96 mécènes (contre 52 en 2018), le Fonds Guilhem du CHU de Montpellier, lancé en 2017, est l'un des plus dynamiques en France. Grâce à ses appels à la générosité des mécènes, il permet aux équipes du CHU de Montpellier d'améliorer sans cesse la prise en charge du malade et de construire la médecine de demain", résume François Bérard, nommé en septembre dernier directeur adjoint du CHU de Montpellier et président du Fonds Guilhem.

Une collecte d'1 M€ d'ici la fin 2019

Structure indépendante du CHU, le Fonds Guilhem est géré par un conseil d'administration réunissant les différents corps de métier de l'établissement - professionnels de la santé, personnel administratif, direction - ainsi que des acteurs économiques régionaux. Pont entre le monde scientifique, médical et économique, le Fonds de dotation s'est fixé trois objectifs majeurs : favoriser le développement de l'innovation au service des patients du territoire de santé, améliorer l'accueil des patients et préparer l'hôpital universitaire de demain.

Avantageux fiscalement (60% du don est déductible de l'impôt sur les sociétés) le soutien des mécènes a permis de collecter à ce jour 950 000 € ; d'ici la fin de l'année, le montant devrait dépasser le million d'euros.

Une dizaine de projets innovants

Soutien à la R&D, acquisition d'équipements importants ou bien financement d'actions de formation des professionnels de santé : les dons, attribués selon les souhaits des mécènes, participent au bénéfice direct du patient et de son confort. Ainsi le groupe pharmaceutique Novartis soutient à hauteur de 40 000 € le projet de recherche du professeur François Roubille. Ce spécialiste de l'insuffisance cardiaque chronique travaille actuellement sur l'utilité des bio marqueurs émergents pour l'évaluation du remodelage ventriculaire gauche en présence du syndrome d'apnée du sommeil.

Une dizaine de projets de ce type sont en cours dont celui du Dr Giraudeau (baptisé Montpellier Capitale Santé Orale) soutenu par AG2R (50 000€), qui vise à améliorer la literatie en santé orale (capacité de l'individu à prendre en charge au mieux sa santé) de la population montpelliéraine, en commençant par les seniors à domicile et les aide- soignants non professionnels. Ou celui du Pr Jorgensen qui travaille sur la médecine régénératrice et les immunothérapies innovantes.

L'an dernier, un projet "d'innovation thérapeutique en neuroradiologie interventionnelle" qualifié de majeur a pu aboutir grâce au don de 200 000 € de l'entreprise MicroVention. La somme a permis de cofinancer la nouvelle salle de neuroradiologie biplan à l'hôpital Gui de Chauliac, qui autorise une utilisation mixte en soins : recherche clinique et recherche expérimentale, dans le cadre du Pacte Métropolitain d'Innovation par l'État et la Métropole. Cette salle permet, en outre, de favoriser une prise en charge plus efficace de l'AVC.

Financer la construction d'une Maison des Parents

En 2018, le Fonds Guilhem a lancé les bases de son projet phare : la construction d'une Maison des Parents.

"Plus de 9 000 enfants sont hospitalisés chaque année et certaines familles viennent parfois de loin. Dans les services de pédiatrie, l'hébergement avec l'enfant n'est pas toujours possible, aussi le CHU de Montpellier s'appuie sur des structures associatives pour permettre l'hébergement de parents à proximité. Conscient des limites de ce dispositif, le Fonds Guilhem se mobilise", explique François Bérard.

Estimée à 3 M€, cette Maison des Parents, qui proposera une vingtaine de chambres et sera construite sur le site même de Lapeyronie, a déjà fait l'objet, en début d'année, d'une levée de fonds permettant de récolter 500 000 € (200 000 € de la fondation Pièces Jaunes, 150 000 € de Groupama, 70 000 € de la Banque Populaire, 50 000 € d'AG2R, 30 000 € de l'Ordre des experts comptables). Le 6 octobre dernier, le Fonds Guilhem a lancé sa cagnotte en ligne Leetchi. Objectif : récolter 50 000 €.

"Il est important qu'un fonds de dotation soit visible sur un projet emblématique et celui-ci a un vrai capital sympathie, s'enthousiasme François Bérard. Avec cette cagnotte, nous visons les 50 000€ mais il nous manquera encore 450 000€ pour pouvoir lancer les premières études. Nous aimerions que cette Maison des Parents puisse voir le jour en 2023."

Le Fonds Guilhem poursuit aussi son implication dans des projets caritatifs - courses pédestres, compétition de golf - et des actions évènementielles comme le grand Gala annuel qui a réuni l'an dernier près de 300 participants et permis de récolter 54 000 €. Prochaine édition en avril 2020.