Pourquoi ID Solutions investit 2 millions d’euros sur BforCure

La biotech ID Solutions annonce, le 12 octobre, une prise de participation à hauteur de 2 millions d'euros au capital de la PME BforCure, spécialiste des solutions de bio-détection rapide d'agents pathogènes, basée à Montreuil (93). Spécialiste des outils diagnostic en oncologie et basée dans l'hôtel d'entreprises Cap Delta à Grabels (34), ID Solutions s'engage dans le même temps sur un partenariat industriel avec BforCure.

Plus de 10 millions d'euros ont déjà été investis pour développer les technologies propriétaires de BforCure. Soutenue par le ministère des armées, BforCure a fortement accéléré sa croissance en 2021 en mettant sur le marché un appareil nommé Chronos Dx, permettant de diagnostiquer la Covid-19 en moins de 15 minutes.

Pour ce nouveau partenariat, les deux entreprises veulent optimiser la complémentarité de leurs compétences et leur philosophie similaire sur le futur prometteur de la biologie moléculaire. Car l'objectif de cet investissement d'ID Solutions dans le capital BforCure est bien de joindre leurs efforts pour proposer à l'avenir des tests de précision pour le diagnostic de certains cancers. Des tests présentés comme plus rapides et au chevet du patient, afin d'améliorer le parcours de soins dans la phase critique du traitement.

Des technologies complémentaires

« Cette opération va permettre de financer l'accélération de notre plan commercial, mais également de préparer l'offre après-Covid, et d'élargir notre gamme de solutions, détaille Maël Le Berre, cofondateur de BforCure. Ainsi, grâce à nos technologies complémentaires avec ID Solutions, nous espérons proposer un outil inédit autour des diagnostics oncologiques. » « L'idée est d'avoir un outil de diagnostic déporté, directement auprès des médecins, des hôpitaux ou des laboratoires, en utilisant la plate-forme technologique propriétaire de BforCure, précise Lise Grewis, directrice d'ID Solutions. Nous pourrons tester plusieurs biomarqueurs sur tous les types de cancers, pour un diagnostic rapide et précis permettant de valider un traitement. »

Les machines propriétaires de BforCure seront installées chez ID Solutions pour développer cette solution et pouvoir tester plusieurs biomarqueurs en même temps. Les deux sociétés espèrent valider leur outil final d'ici deux ans.

Croissance post-crise sanitaire

Créée en 2016, ID Solutions, spécialiste en oncologie, a adapté son savoir-faire à la problématique de détection du Covid-19 et de ses variants. Afin de répondre à la demande des laboratoires et centres hospitaliers, elle développe et produit une gamme de kits de détection par RT-PCR du SARS-CoV2 et tous ses mutants. En quelques mois, elle a produit plus de 25 millions de tests de dépistage. ID Solutions a également triplé son effectif en quelques mois, passant de huit salariés à une cinquantaine aujourd'hui, pour un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros en 2020.

« La crise nous a permis d'avoir un portefeuille pour développer les diagnostics oncologiques de proximité, d'où notre décision d'investir dans BforCure », souligne Lise Grewis.

ID Solutions, qui loue actuellement 750 m2 au sein de la pépinière Cap Delta à Grabels, a acquis des locaux de 1.500 m2 près de l'ICM à Montpellier, où elle espère aménager dès l'année prochaine.