Biologie médicale : comment le groupe Inovie a investi le front Covid

Acteur majeur de la biologie médicale et du diagnostic, le groupe Inovie a officiellement inauguré, le 16 septembre en présence de nombreux institutionnels, sa nouvelle plateforme technique basée à Montpellier. Opérationnelle depuis le printemps dernier, cette plus grande plateforme de France (3.000 m2), ouverte 24 heures sur 24, sept jours sur sept toute l'année comprend un plateau de microbiologie (analyse des échantillons autre que le sang) et un plateau polyvalent (analyse des échantillons de sang), et accueille.

Avec ce nouvel outil, dont l'investissement se monte à 11 millions d'euros (site et terrain), Inovie veut conforter sa place de référence française et européenne en matière d'équipements de biologie médicale, secteur au cœur de ses enjeux puisqu'il intervient dans 70% des diagnostics médicaux.

8 millions de tests PCR en France

Le groupe, présidé par Georges Ruiz, affiche une santé insolente : fin 2021, son chiffre d'affaires dépassera le milliard d'euros, contre 741 millions d'euros en 2020.

Grâce à ses 55 plateaux techniques innovants disséminés un peu partout dans l'hexagone, le groupe a participé activement à la lutte contre la pandémie de Covid-19.

« Pendant la crise sanitaire, en parallèle de notre activité classique, nous avons organisé des centres de dépistages par PCR pour réaliser des tests sérologiques, explique Guillaume Teissier, directeur général des laboratoires d'analyses médicales Labosud au sein du groupe Inovie et responsable de la nouvelle plateforme. Concrètement, depuis un an et demi, nous avons réalisé 8 millions de tests PCR en France, dont 1,5 millions traités sur la plateforme de Montpellier. Cette mobilisation H24 a impliqué toutes les forces vives du groupe et nous avons recruté 450 collaborateurs, dont une centaine sur Labosud, pour assurer la gestion administrative, le prélèvement et l'analyse des échantillons naso-pharyngés. »

Pour s'équiper d'EPI (Equipement de Protection Individuelle), de matériels de prélèvement, de réactifs et d'automates de biologie moléculaire (PCR), le groupe affirme avoir investi 100 millions d'euros. Ce qui lui permet d'avoir la capacité de dépister 300.000 patients par semaine.

« L'agilité d'ID Solutions »

Pour être encore plus efficient dans sa lutte contre le Covid, le groupe Inovie, qui annonce un maillage territorial de 460 sites, s'est appuyé sur des collaborations avec des fournisseurs ou des sociétés françaises pour approvisionner ses autres laboratoires, en particulier dans les DOM-TOM et au Liban.

Le groupe s'est également rapproché de la startup montpelliéraine ID Solutions, spécialisée dans le développement d'outils diagnostic en oncologie. Face aux attentes massives de dépistage, cette startup a diversifié son activité pour produire une solution complète pour le diagnostic du Covid-19 (test RT-PCR) puis a développé des tests de criblage d'autres variants (anglais, brésilien) ainsi que des tests salivaires.

« Grâce à l'agilité de ID Solutions, nous avons pu relever ces défis en un temps record, en étant les premiers à valider et à déployer ces dépistages en France, se félicite Thomas Hottier, DG du groupe Inovie. Et nous sommes désormais prêts à affronter de potentielles nouvelles pandémies. »

Les enjeux du numérique

Conscient du retard du numérique en biologie médicale, Inovie s'est impliqué dans la mise en place de l'outil numérique du dépistage Covid SI-DEP initié par le gouvernement.