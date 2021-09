Du diagnostic oncologique aux tests PCR : la fulgurante ascension de ID Solutions

Créée en 2016 par quatre associés experts dans l'extraction des acides nucléiques en biologie moléculaire et oncologie, la startup ID Solutions, basée dans l'hôtel d'entreprises Cap Delta à Grabels (34), connaît une ascension fulgurante depuis le début de la crise sanitaire.

« En 2019, nous avons démarré, avec une petite équipe de 8 personnes, la commercialisation d'outils diagnostic en oncologie à destination des hôpitaux et des CHU, raconte Lise Grewis, P-dg de ID Solutions. Avec la crise et les problèmes de déplacement, les demandes se sont raréfiées. En revanche, face à la pénurie mondiale de diagnostic au dépistage de Covid, le CHU de Montpellier et le groupe Inovie, qui connaissaient notre expertise en matière de technologie PCR, nous ont sollicités pour adapter nos outils. Cela a été le point de départ d'une belle aventure qui se poursuit aujourd'hui. »

16 millions de tests

En juin 2020, pour augmenter ses capacités de production et tenir la cadence face à la demande croissante des laboratoires et centres hospitaliers, ID Solutions recrute massivement une quarantaine de collaborateurs.

La startup, qui équipe notamment en tests PCR l'ensemble des 55 plateaux techniques du Groupe Inovie, est alors capable de produire 200.000 à 300.000 échantillons par semaine. Elle aura produit plus de 16 millions de tests PCR depuis le début de la pandémie, et clôturé l'année 2020 sur un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros (contre 300.000 euros en 2019).

Début 2021, nouveau rebond lorsque le ministère de la Santé demande, dans l'urgence, de développer des tests de criblage du variant anglais.

« En oncologie, nous sommes habitués à faire de la veille scientifique, et notre partenaire anglais nous avait alertés sur l'émergence d'un variant anglais, aussi nous étions prêts, confie Lise Grewis. Grâce à la réactivité d'Inovie et des CHU de Montpellier, de Nîmes et de Toulouse, la validation de notre technique par l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament, NDLR) a pris une semaine là où elle prend habituellement plusieurs mois ! Nous avons été les premiers, ce qui nous a permis de nous faire connaître partout en France. »

Un mois plus tard, le process est renouvelé, mais cette fois avec la mise en place de tests salivaires dans les écoles. Puis en juin, ID Solutions et Inovie lancent sur le marché un nouveau kit révélant, en une seule analyse, la positivité au Covid et la présence de variants sud-africains et brésiliens. Une première mondiale.

« Nous avons accumulé un trésor pour la médecine de demain »

Aujourd'hui, ID Solutions s'apprête à lancer, toujours avec Inovie, un nouveau test PCR (Fast Essential Triplex) avec une sensibilité à plus de 90% (contre 40% pour les tests antigéniques). Il promet d'être « ultra-rapide, divisant par deux le temps technique ». L'étude clinique est en cours de finalisation.

Avec la décrue amorcée de la pandémie et les perspectives d'une couverture vaccinale maximale, les besoins en kits Covid devraient fortement ralentir. ID Solutions va ainsi pouvoir revenir à son cœur de métier, l'oncologie, avec les thérapies ciblées pour les cancers du pancréas, du poumon ou du cerveau.

« Les nouveaux outils développés pendant la crise sanitaire sont des outils moléculaires rapides, sensibles et efficaces, détaille Lise Grewis. Nous avons accumulé un trésor que nous allons pouvoir mettre au service de la médecine de demain, une médecine personnalisée avec un suivi thérapeutique adapté. Soit le bon traitement au bon patient au bon moment. »

ID Solutions mène d'ailleurs, avec les hôpitaux de Marseille, une étude clinique en oncologie pour mesurer l'ADN circulant dans le plasma afin de prédire la récidive ou la non-récidive d'un cancer. Les premiers résultats sont encourageants mais il faudra attendre 2023 pour pouvoir évaluer concrètement l'efficacité et la tolérance du traitement. La startup montpelliéraine réinvestit en moyenne 10 à 20% de son chiffre d'affaires dans ces études cliniques.

Approchée par plusieurs laboratoires, ID Solutions pourrait également se lancer dans la production de nouvelles solutions, comme des tests PCR HPV permettant de détecter rapidement une infection par des papillomavirus pouvant entraîner des cancers.

Ouverture à l'international

Avec une progression attendue d'au moins 20% pour l'année 2021, la société attire les convoitises.

« On nous fait régulièrement des propositions de rachat que nous refusons, confie la P-dg d'ID Solutions. Nous souhaitons garder notre indépendance, rester en France mais nous ouvrir à l'international. En commençant par l'Europe. »

D'ici mars 2022, ID Solutions, qui recherche des distributeurs, devrait constituer une équipe commerciale de deux à cinq personnes.

A l'étroit dans ses locaux, la start-up vient d'acheter un bâtiment de 1.300 m2 à rénover. Un investissement chiffré entre 1,5 et 2,5 millions d'euros pour un déménagement prévu au 4e trimestre 2022.