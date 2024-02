Cryothérapie mobile : Freecovery tente de se frayer un passage sur le marché de la récupération musculaire

C'était sa seconde participation au CES Las Vegas, début janvier dernier. La première, l'an dernier, avait permis à Guillaume Modelski de faire découvrir son prototype fonctionnel de cryothérapie mobile autonome à destination des sportifs professionnels. Depuis, le fondateur de Freecovery, startup créée en juin 2022 à Mauguio, près de Montpellier (Hérault), a encore fait du chemin : son dispositif « Freepad » a été validé scientifiquement par le laboratoire interuniversitaire de Biologie de la motricité (LIBM) d'Annecy-le-Vieux, après avoir été testé par des sportifs de haut niveau comme Laure Manaudou (natation) ou Arthur Vincent (rugby), dont les retours d'expérience ont été très utiles.

La solution a également été présentée à l'INSEP pour les projets liés aux équipements des JO Paris 2024 et a été lauréate des prix Sportup Summit, Inosport et IMT Bercy. La startup a également profité de son dernier passage à Las Vegas pour faire tester son dispositif à des joueurs américains de la NBA (basket), de soccer ou encore de hockey.

Gaz neutre et inodore

Dans le milieu sportif, le principe de cryothérapie mobile est innovant. C'est en pratiquant lui-même l'ultra-trail et le triathlon que Guillaume Modelski a pensé à « substituer la fameuse poche de glace, qui devient très vite une poche d'eau, par une solution de froid autonome, nomade et efficace pour récupérer rapidement, y compris en revenant de compétition ».

Le défi majeur étant de trouver un gaz inodore, neutre pour l'environnement et non inflammable, la startup s'est rapprochée de l'agence de développement économique Ad'Occ (Région Occitanie) et de l'IMT Mine d'Alès.

Le Freepad se compose d'une capsule de 100 ml contenant le fameux gaz, d'un fourreau accueillant la capsule de froid et embarquant l'électronique qui permet de réguler la température du muscle, ainsi qu'un pad, constitué d'une plaque en aluminium sur laquelle le froid se diffuse. Un thermomètre prend la température du muscle pour ajuster la diffusion du froid.

« Le dispositif se positionne sur les membres inférieurs et supérieurs, précise Guillaume Modelski. La séance de récupération musculaire se fait en moins de quinze minutes ! »

Un potentiel sur les orthèses

Partenaire de nombreux événements sportifs (dont le Marathon de Montpellier), approché par des marques de sport, la société héraultaise a attaqué la commercialisation du Freepad dans une boutique montpelliéraine et sur son site. Elle est en pourparler avec des magasins spécialisés comme Chullanka ou Le Vieux Campeur.

Alors que la France compte 1,5 millions d'ultra-sportifs, Freecovery explore le marché des clubs et des salles de sport. Et, plus inattendu, le secteur médical.

« Nous avons été approchés pour codévelopper le dispositif sur des orthèses, confie le fondateur de Freecovery. Nous y allons par étape et avons prévu de mener une étude scientifique poussée pour voir comment notre solution peut être adaptée au système des attelles qui représentent un marché potentiel énorme, non seulement en France mais aussi à l'international. »

Lever 200.000 euros

Avec ses deux formules (achat du Freepad + 4 cartouches à 299 euros et un abonnement sans engagement à 99 euros), la startup vise cette année les 300.000 euros de chiffre d'affaires et le triple en 2025.

Freecovery attendait beaucoup de son passage, le 31 janvier dernier, dans l'émission « Qui veut être mon associé ? » sur M6, dont l'un des six investisseurs est le joueur de basket-ball franco-américain Tony Parker. La startup n'a pas intéressé d'investisseur en raison d'un trop faible chiffre d'affaires, mais elle dit avoir été approchée par deux nouveaux fonds d'investissements et prépare une petite levée de fonds de 200.000 euros.