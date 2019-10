ESS : l’accélérateur Alter’Venture dupliqué en Bretagne

En mai 2017, l'incubateur d'innovation sociale Alter'Incub, créé en 2007 par l'Union régionale des Scop (URSCOP) Languedoc-Roussillon, lançait un nouvel outil d'accompagnement des entreprises : Alter'Venture, un accélérateur dédié aux entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) et proposant un programme d'accompagnement de huit mois.

Les promotions 2017 et 2018 ont accompagné chacune six entreprises régionales. La 3e promotion, pour l'année 2019, a retenu 8 entreprise, et pour la première fois à Montpellier et à Toulouse : Des'L (traduction et interprétation en langue des signes), Fondespierre (formation, accompagnement, bilan de compétences, école du numérique), Scanae (laboratoire expert en biodégrabilité) et Passerelles (formation générale et professionnelle, accompagnement, insertion sociale et professionnelle) pour Montpellier, Green Buro ( tri sélectif adapté aux entreprises), Scopea (accompagnement des entreprises dans la transition numérique), MBC Scop (matériaux biologiques de construction) et Procam Scop (ingénierie en carrosserie industrielle) pour Toulouse.

4 URSCOP intéressées

L'accélérateur a fait ses preuves.

« On n'accélère pas une entreprise...