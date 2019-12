Partage d’électricité verte : la start-up Beoga va tester son modèle dans le Gard

La start-up Beoga, issue du projet baptisé "ReTC.io", est actuellement incubée au BIC et chez Ionis 361 à Montpellier. Officiellement créée en octobre 2019, elle déploie un écosystème pour permettre aux fournisseurs d'électricité d'optimiser l'utilisation de leurs réseaux d'énergie renouvelable. Cet outil permet la création d'un nouveau modèle économique avec l'intervention de consommateurs-producteurs.

"Notre solution permet d'optimiser l'auto-consommation collective, mais aussi l'achat et la revente d'énergie entre particuliers, détaille Amaury Pachurka, CEO de Beoga. Les fournisseurs ont également accès aux ressources de production et de stockage chez les utilisateurs."

Un projet pilote initié sur Le Cailar

Le 17 décembre prochain, Beoga lance une première réunion publique sur la commune Le Cailar (30), afin de présenter son projet pilote. Le but sera d'installer un écosystème de ce type sur un ensemble de lotissements de la ville, pour optimiser la consommation selon deux principes : l'échange d'énergie de pair à pair par le pilotage des ressources distribuées, et l'agrégation des capacités de stockage (batterie, voiture électrique..).

Beoga va travailler en partenariat avec Enedis, mais aussi avec le fournisseur d'électricité verte Planète OUI. L'expérimentation devrait démarrer en avril 2020 et se poursuivre pendant un an.

"Notre objectif est de valider nos premières fonctionnalités et de prouver les bénéfices de la solution : une baisse de la facture énergétique pour les consommateurs, l'amélioration de l'investissement pour les petits producteurs qui pourraient réaliser jusqu'à 20 % d'économies, et une meilleure allocation des ressources disponibles pour les fournisseurs ainsi qu'un moyen de pilotage. Concrètement, un producteur/consommateur qui part en vacance, pourrait laisser 50 % de ses capacités de stockage disponible pour le gestionnaire et être rémunéré", conclut Amaury Pachurka.

Une phase R&D conduite à l'Université de Manchester

Le lancement de Beoga s'appuie sur des travaux réalisés au sein de l'Université de Manchester par Amaury Pachurka, Gareth Dooley (CSO et co-fondateur), Martin Mesner (CTO et co-fondateur) et Bikash Mohanty.

Un réseau international qui lui permet de disposer de représentations ou de partenariats à l'international (Singapour, Taiwan, Hong Kong, Corée, Inde, Australie, Los Angeles et Japon). Au niveau régional, le projet fait également l'objet d'un accord de partenariat R&D avec la plate-forme régionale de transfert technologique (PRTT) CEA Tech Occitanie.

Beoga sera présente sur le prochain salon EnerGaïa aux Parc des expositions de Montpellier, les 11 et 12 décembre 2019.