Contact-tracing : un "vaccin numérique" par beacon mis au point à Montpellier

ELA Innovation a mis au point un balise Bluetooth qui pourrait intégrer le dispositif numérique de contact-tracing destiné à entraver la chaîne de contamination du Covid-19. (Crédits : ELA Innovation)

Dans le dispositif global de déconfinement, figure le projet d’une application de traçage numérique afin de casser au plus tôt la chaîne de contamination. Deux entreprises montpelliéraines - Bulane et ELA Innovation - et la SATT AxLR ont travaillé sur la technologie du contact-tracing par beacon (balise Bluetooth), qui pourrait équiper les personnes n'ayant pas de smartphones.