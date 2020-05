La start-up IAGE expérimente un traçage de l’épidémie par les eaux usées

La détection du coronavirus dans les eaux usées pourrait constituer une avancée fondamentale pour suivre l'évolution de l'épidémie dans la population. Un nouveau procédé, initié par la start-up IAGE, est en cours d'expérimentation dans le cadre de la plate_forme d'innovation territoriale du Bassin de Thau.

Hébergée depuis 2017 à Agropolis Montpellier et spécialiste de l'analyse biologique environnementale, IAGE est spécialisée dans le diagnostic de plusieurs matrices en PCR (test diagnostique par réaction en chaîne par polymérase) Digitale. Cette technologie très robuste, référente dans le milieu médical, est notamment utilisée dans le domaine de la cancérologie et des maladies infectieuses pour des applications environnementales (sanitaires, alimentaires...).

« La Droplet digital PCR présente des avantages majeurs et nous avons travaillé pour la transposer sur de nouvelles applications, résume Franz Durandet, président et fondateur de la start-up IAGE. Suite à la publication d'une étude hollandaise révélant que le génome du coronavirus pouvait être détecté dans des sites de prélèvement d'eaux usées, nous en sommes venus à utiliser cette technologie dPCR, plus sensible que les méthodes classiques employées jusqu'alors, puisqu'elle permet de quantifier avec certitude les fragments d'ARN ou d'ADN du virus. »