Covid : le test salivaire EasyCov bientôt utilisé massivement en France

Très rapidement en mars dernier, un consortium français composé de scientifiques du CNRS travaillant pour le laboratoire Sys2Diag (piloté par le biologiste Franck Molina), de la société de biotechnologie SkillCell (filiale d'Alcen), de la société montpelliéraine VOGO et du CHU de Montpellier, s'était lancé dans la course au dépistage du Covid-19. Rapidement également, le consortium a mis au point un test salivaire de diagnostic du virus, simple d'utilisation, ne nécessitant pas l'emploi de matériel lourd - permettant donc un dépistage rapide et massif - et requérant un besoin très faible en réactifs. Nom de baptême : EasyCov.

« Le métier du diagnostic médical, c'est de mesurer des paramètres, avoir des algorithmes de décision pour définir une action thérapeutique, rappelle Franck Molina dans le cadre d'une conférence donnée par VOGO le 29 septembre sur ses résultats semestriels. Ce marché, devenu majeur, est en pleine expansion. Avec la pandémie du Covid, nous...