A quoi sert l’intelligence artificielle d’analyse des émotions que développe Odaptos ?

L'innovation s'adresse aux UX designers, c'est à dire les designers de la fameuse "expérience utilisateur", sans cesse ré-interrogée pour améliorer le processus qui mènera à l'acte final visé, en général un achat. Ces UX designers réalisent ainsi de nombreux entretiens avec des utilisateurs.

« Pour améliorer l'expérience utilisateurs, il faut trouver des testeurs dans la base de données clients ou parmi des proches, entre 5 à 15 personnes, à qui on pose des questions en entretien individuel de 30 minutes à une heure, dans le but de collecter ses émotions et ses actions, explique Maximilien Joannides, cofondateur de Odaptos avec Felipe Restrepo. Travaillant nous-mêmes dans l'expérience utilisateurs, nous nous sommes rendu compte que cette méthode était longue et coûteuse, car il faut encore ensuite analyser manuellement les données obtenues... Pour améliorer la productivité et l'analyse de ces tests utilisateurs, Odaptos a développé une solution d'intelligence artificielle capable d'analyser et d'enregistrer en temps réel toutes les émotions et ressentis des personnes interrogées lorsqu'ils racontent leur expérience vécue sur un site internet. »

Émotions de base

Odaptos propose donc un partenariat homme/machine permettant aux entreprises de tester leurs produits et services en ligne avec des utilisateurs par visioconférence : l'intelligence artificielle détecte et enregistre en vidéo les émotions d'utilisateurs interviewés par des UX designers, puis analyse ces entretiens, optimisant le processus de traitement des données « en détectant ce que l'utilisateur fait, dit, pense et ressent ».

Le cofondateur d'Odaptos explique avoir recours au machine learning en s'appuyant sur de grands échantillons d'informations comportementales et sentimentales des personnes interviewées, en s'appuyant sur la liste des émotions de base (peur, colère, tristesse, plaisir, surprise, dégoût, honte et mépris) établie par Paul Ekman, professeur de psychologie américain et pionnier dans l'étude des émotions perceptibles par la parole, l'expression du visage, la gestuelle et la posture.

« Lors de la visioconférence, la caméra analyse par exemple le coin des lèvres et le coin des yeux et établit une comparaison avec la base de données existante, et sur le transcript, l'IA analyse la synthase et la sémantique de la phrase pour capter le positif et le négatif », précise Maximilien Joannides, qui évoque des « tests plus fiables mais aussi plus rapides et moins coûteux ».

Une logique de dépense au test

La startup, créée en août 2020 par Maximilien Joannides et Felipe Restrepo, est incubée au BIC de Montpellier et à l'incubateur de l'IMT Mines d'Alès. Elle a lancé la commercialisation de sa solution en septembre 2021, adressant grands groupes et agences de design, mais aussi jeunes entrepreneurs de startup émergentes.

« Nous sommes encore en phase bêta, mais aujourd'hui, deux agences digitales, une startup lyonnaise et une entreprise californienne, Scalable Path, utilisent Odaptos, indique Maximilien Joannides. Nous proposons un coût concurrentiel dans une logique de dépense au test, d'un montant de 50 euros pour un test de 30 minutes et de 100 euros pour une heure, comparativement aux solutions proposées aujourd'hui qui avoisinent un forfait de 5.000€ à 10.000 euros... Nous basons notre modèle sur le fait que les entreprises feront plus de test qu'avant. Avec plus de 200 millions de sites actifs et un marché mondial du test utilisateur qui devrait atteindre les 2 milliards de dollars en 2024, Odaptos a de quoi se développer rapidement. »

La startup a obtenu une bourse French Tech de Bpifrance et est accompagnée par Crealia. Elle annonce une levée de fonds qui pourrait se faire fin janvier 2022, « 250.000 euros avec Melies Business Angels et l'IMT Mines Alès avec un effet levier Bpifrance et Région », précise Maximilien Joannides qui veut constituer une équipe d'une vingtaine de personnes d'ici 2023.

Odaptos sera présente au CES de Las Vegas 2022 (du 5 au 8 janvier), où elle mise sur un gain de visibilité, notamment sur les marchés américains.