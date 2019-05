Le street art entre dans les caves coopératives

La cave coopérative Clochers et Terroirs à Puilacher (34) ne manque pas d'audace. Pour renouveler son image, elle a laissé le champ libre à cinq street artistes, qui ont créé un décor totalement inédit pour un site, quasi-industriel, de vinification.

Les cuves en inox de 4 500 hl et un mur un béton de 1200 m2 ont ainsi totalement changé de look, se parant des couleurs bariolés de ces graffeurs de renom : les Montpelliérains Zest et Momies, l'Héraultais Zeklo, les Serbes Sobekcis et le Vénézuélien SatOne.

Un lieu d'art et de culture

« La genèse de ce projet découle d'une réflexion liée à notre démarche RSE, raconte le président de la coopérative, Jacques Henry. On s'est demandé comment créer du lien entre la coopérative, ses coopérateurs, ses employés et la population des villages alentours. Impulsée par notre directeur financier Fabrice Tourrel, un fan de street art et de musique, l'idée est née de faire de notre coopérative un lieu d'art, de culture, de fête, de découverte et de partage, avec la création du festival Coop Live qui associe art graphique, musique et photographie. »

La première édition de ce festival, qui a eu lieu sur trois jours en juin 2018, a attiré plus de 3 000 personnes. La fréquentation devrait encore augmenter pour la prochaine édition, programmée du 8 au 10 juin prochain.

50 coopérateurs impliqués dans l'opération

Au-delà de la présentation des œuvres des graffeurs, qui seront enrichies cette année avec la contribution de cinq autres street artistes, la coopérative organise un concert le samedi avec trois groupes de rock, une exposition de trois photographes à l'intérieur de la cave, et des ateliers de skateboard, graffiti ou sérigraphie pour les enfants.

Pour l'organisation d'un tel événement, la coopérative s'appuie sur l'association montpelliéraine Line Up, spécialiste du street art et du graffiti, et sur l'agence de communication Karactere. Pour le reste, elle mobilise ses employés et ses adhérents.

« Une cinquantaine de nos coopérateurs se sont impliqués l'an dernier dans la mise en œuvre de l'opération. Des liens se sont créés entre le personnel et les coopérateurs », observe Olivier Plut, le directeur de la cave.

Un budget de 100 000 €

La cave mise sur cette manifestation pour redorer le blason d'une profession bien souvent sujette au dénigrement.

« Aujourd'hui, on parle des agriculteurs comme des empoisonneurs, confie Jacques Henry, qui profite de ce moment festif pour inviter aussi clients et fournisseurs. Certains riverains rouspètent contre les nuisances pendant les vendanges. Nous invitons la population à nous rencontrer dans un contexte festif pour mieux nous connaître et découvrir des aspects plus positifs de notre activité. »

Le budget de l'opération s'élève à 100 000 €, couverts par les entrées et les recettes du bar, le sponsoring et des subventions des collectivités locales.

« C'est une opération qui n'impacte pas la rémunération des coopérateurs », affirme le directeur financier.

La coopérative de Puilacher (CA : 20 M€, 11 salariés permanents), compte 550 adhérents qui exploitent 2 850 ha de vigne. Elle produit 200 000 hl de vin par an, essentiellement vendu en vrac.

Engagée dans une double démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises) et HVE (haute valeur environnementale), l'entreprise investit cette année 2 M€ dans de nouveaux équipements pour accroître et améliorer sa production de rosé (pressoirs pneumatiques, centrifugeuses, groupe de froid...).

Depuis un an, le toit de la coopérative est équipé de 1300 m2 de panneaux photovoltaïques qui lui ont permis de réduire de 25 000 € sa facture annuelle d'électricité.