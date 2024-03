Gilles d’Ettore, le maire (LR) d’Agde, placé en garde à vue

Selon une information de France Bleu Hérault, le maire (LR) d'Agde Gilles d'Ettore, également président de la Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, a été placé en garde à vue mardi matin 19 mars à la suite d'une perquisition dans les locaux de la mairie.

Agé de 55 ans, l'élu est à la tête de la commune littorale depuis 2001 (4e mandat) et préside l'intercommunalité depuis sa création en 2003. Il a également été député (UMP) entre 2007 et 2012.

France Bleu rapportait hier soir que Gilles d'Ettore était entendu « dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs et escroquerie en bande organisée », précisant que « l'opposition s'était interrogée ces dernières semaines sur une affaire de détournement de fonds dans une épicerie solidaire de la part de la trésorière, ancienne conseillère municipale de la majorité de Gilles d'Etorre jusqu'en 2020. Une affaire que le maire n'aurait pas dénoncée au procureur, l'argent ayant été restitué ». D'autres médias régionaux ont évoqué l'affaire, parlant d'une série d'infractions économiques et financières présumées, parmi lesquelles celles de prise illégale d'intérêt et recel.

Le procureur de la République de Béziers a pris la parole dans l'après-midi de ce mercredi 20 mars. Rappelant que toute personne placée en garde à vue bénéficie de la présomption d'innocence, il soulignait « certaines informations erronées » mais confirmait toutefois la garde à vue de l'élu agathois, ainsi que d'une personne de son entourage, voyante et médium, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte auprès d'un magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Béziers. Mais aucune information supplémentaire ne sera communiquée d'ici la fin des gardes à vue.

Aucune précision n'est donc apportée quant aux chefs d'accusation qui pourraient être retenus, ni sur l'affaire à l'origine du déclenchement de la procédure judiciaire.