L’École IA Microsoft s'installe à Castelnau-le-Lez

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, Frédéric Lafforgue, maire de Castelnau-le-Lez (34), et Laurent Schlosser, directeur Secteur Public et membre du Comité Exécutif de Microsoft, présenteront, vendredi 22 juin, le projet de création de la première École IA Microsoft régionale, pour former des développeurs et développeuses en intelligence artificielle.

Le projet, porté conjointement par la Région Occitanie, la Villle de Castelnau-le-Lez et Microsoft, prévoit l'ouverture à l'automne 2018 d'une formation « Développeur-Développeuse Data IA » adressée aux personnes éloignées de l'emploi.

Accompagner les mutations économiques

Déjà expérimentée sur le Campus Microsoft, à Issy-les-Moulineaux (92), cette formation proposera, en collaboration avec l'entreprise sociale et solidaire de formation au numérique Simplon, un cursus de sept mois, complétée par douze mois en alternance au sein d'entreprises partenaires. Elle sera financée à parité par la Région Occitanie et Microsoft.

« La Région Occitanie a fait du combat pour l'emploi la première de ses priorités, rappelle-t-elle dans un communiqué. Pour répondre aux besoins nouveaux d'un marché du travail en pleine mutation, la Région a fondé son action sur l'expérimentation de nouvelles formations et pratiques pédagogiques. Elle a ainsi lancé, dès 2016, le déploiement des Écoles régionales du numérique, aujourd'hui présentes sur les 13 départements du territoire. Elles offrent l'opportunité aux personnes peu ou pas diplômées d'accéder à des formations dans ce secteur à fort potentiel d'emplois. L'ouverture de cette nouvelle école s'inscrit parfaitement dans le projet de création de la future Cité de l'Économie et des Métiers de demain, portée par la Région (et implantée à Montpellier, NDLR) afin d'accompagner les mutations économiques et aider les entreprises régionales à gagner en compétitivité en anticipant les métiers de demain. »

Campus « Station d'Oc »

Cette seconde école d'intelligence artificielle de France s'installera à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier, et constituera la première pierre du projet de campus numérique « Station d'Oc ».

Selon une étude Dell / Institut pour le futur, « 85 % des emplois qui seront exercés en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui », et le numérique et en particulier l'intelligence artificielle, vont changer en profondeur les contours de ces futurs métiers. Dans ce domaine, le besoin en compétences est majeur.