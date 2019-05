Fabrice Lorente quitte l'Université de Perpignan

Professeur de psycho-sociologie, Fabrice Lorente a intégré la présidence de l'Université Perpignan Via Domitia (UPVD) en 2007, avant d'en être élu président en 2012, et d'être reconduit à ce poste en 2016. Il quittera ses fonctions le 1er juin pour rejoindre l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR).

"Cette nomination est un nouveau défi professionnel que je me réjouis de relever, dans les champs d'intérêt et de compétences qui sont les miens. C'est aussi une page qui se tourne ! Durant ces années, j'ai consacré toute mon énergie au développement et au rayonnement de l'UPVD. C'est le cœur lourd mais avec le sentiment du devoir accompli que je pars vers de nouveaux horizons professionnels, au service des ministères de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation", déclare Fabrice Lorente dans un communiqué.

Parmi les chantiers phare conduits par Fabrice Lorente dans ses presque deux mandats figurent le retour de l'UPVD au centre de Perpignan, dans un site inauguré en 2015, la création d'un incubateur, ou la mise en route de dispositifs de recherche et de formation innovants tels que MIRO.

Selon les statuts de l'université, l'intérim sera assuré, dès le 1er juin, par le vice-président de l'administration de l'UPVD, Nicolas Dorandeu, chargé d'organiser la nouvelle élection. Le prochain président prendra ses fonctions pour le restant du mandat en cours, dont le terme est prévu en 2020.