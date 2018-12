L’UPVD s’engage pour la promotion des femmes

Devenue en six ans un « rendez-vous incontournable sur Perpignan », la soirée annuelle de remise de diplômes à la promotion sortante de doctorants de l'UPVD s'est tenue le 30 novembre dernier. Les majors de masters ainsi que les docteurs de la promotion 2018 de l'université catalane ont ainsi reçu leur diplôme des mains de Fabrice Lorente, président de l'UPVD et de sa fondation.

L'académicienne Dominique Bona, née à Perpignan et très attachée à ses racines catalanes, prête son nom à cette nouvelle promotion composée au total de 83 étudiants, toutes disciplines confondues (38 majors de masters et 45 doctorants). Écrivaine et journaliste, Dominique Bona a toujours mis au cœur de ses écrits la condition féminine.

L'UPVD lutte contre les violences sexistes

Dans son discours, Fabrice Lorente a pointé le manque criant de parité dans les plus hauts postes, notamment au sein des instances de l'Enseignement supérieur et de la Recherche française. Le président de l'université catalane prend en exemple l'UPVD pour illustrer son propos.

« Si les femmes représentent à ce jour près de la moitié des enseignants-chercheurs maîtres de conférence, elles ne sont plus que 22 % dans le corps supérieur des professeurs d'université, constate-t-il. Si ces inégalités demeurent prégnantes à ce jour, nous tentons de briser le plafond de verre en menant une politique de recrutement égalitaire et favorisant la promotion des femmes. Par exemple, ces trois dernières années, nous avons multiplié par quatre le nombre promotions parmi nos collègues enseignants-chercheurs féminins. Cette politique, à poursuivre et à accentuer, s'accompagne d'un engagement fort de notre université en matière de lutte contre les violences sexistes prenant la forme de campagnes de sensibilisation, de cellules de soutien, ou encore cette année d'une résidence d'artistes sur les thèmes des violences sexistes et de la réussite au féminin. »

« Un diplôme rassure »

Huitième femme à siéger à l'Académie française, Dominique Bona, fille de l'écrivain et homme politique Arthur Conte, délivre son message aux nouveaux diplômés qui font leur entrée dans la vie professionnelle.

« Un diplôme c'est une feuille de parchemin avec des lettres d'or et des paraphes majestueuses, affirme-t-elle. Mais un diplôme, c'est beaucoup d'autres choses : c'est l'effort, c'est l'entêtement, c'est la patience, c'est la persistance. Un diplôme, ouvre les portes vers la vie professionnelle, vers la vie active, mais il est encore plus important que cela car il rassure, fait du bien et aide à prendre confiance en soi quand on est encore dans l'inquiétude ou dans le doute de soi. »

Par ailleurs, la soirée a également été l'occasion pour l'UPVD de présenter des étudiants de la première promotion « Excel'Bac », dispositif qui offre les frais d'inscriptions aux jeunes ayant obtenu la mention « très bien » au baccalauréat, inscrits à l'UPVD pour l'année 2018-2019.