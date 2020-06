Sylvain Vidal prend la direction de la délégation Occitanie d’EDF

Sylvain Vidal vient de prendre ses fonctions à la direction de la délégation régionale Occitanie du groupe EDF. Il succède à Gilles Capy, en poste depuis janvier 2016 et qui fait valoir ses droits à la retraite.

Âgé de 57 ans, Sylvain Vidal est diplômé de l'École Nationale Supérieure des Ingénieurs Électriciens de Grenoble. Il débute sa carrière au sein du groupe EDF en 1986 à Paris dans le domaine du Transport. Il entame alors un parcours diversifié dans plusieurs régions au sein du groupe, dans des domaines variés comme le transport, les systèmes d'information, le commerce ou la distribution.

En 2001, il est ainsi adjoint au directeur du centre EDF-GDF Loire-Atlantique. En 2007, il devient directeur territorial ERDF-GRDF de la Sarthe, puis en 2011, directeur régional Pyrénées et Landes chez Enedis.

L'expérience insulaire

Il rejoint en 2015 EDF Archipel Guadeloupe, au sein de la direction des systèmes énergétiques insulaires, où il relève « deux challenges majeurs : la maîtrise de la demande en énergie, essentielle dans un système insulaire, et la transition énergétique, pour accompagner le territoire sur la voie de son autonomie énergétique en 2030 ». Il a également dû affronter les conséquences sur les réseaux électriques du passage des cyclones Irma et Maria en 2017, qui ont dévasté la majeure partie des îles Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et durement touché la Guadeloupe.