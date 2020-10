Eurobiomed nomme Marc Bessoles directeur délégué en Occitanie

C'est une création de poste. Le 5 octobre, le pôle de compétitivité santé Eurobiomed, dont l'action couvre les régions Sud Provence Alpes Côte d'Azur et Occitanie, annonce la nomination de Marc Bessoles comme directeur délégué afin de renforcer la présence du pôle en Occitanie, aux côtés de la directrice générale du pôle, Émilie Royère. Il partagera son temps entre Montpellier et Toulouse.

Avant de rejoindre Eurobiomed, Marc Bessoles a travaillé de 2014 à 2020 pour la SATT AxLR, à Montpellier, en tant que business development et corporate finance manager. Auparavant, il a été fondateur et directeur associé de Biowintech SAS (Paris) de 2013 à 2018, un start-up spécialisée dans les dispositifs médicaux implantables. Il a aussi exercé différentes fonctions dans l'industrie pharmaceutique au sein du laboratoire Bausch et Lomb Valeant Pharmaceuticals (Montpellier), leader mondial en ophtalmologie, à la fonction de Country manager en Afrique et Moyen-Orient de 2010 à 2014, et de directeur des partenariats stratégiques sur l'Europe Centrale de 2007 à 2010.

Âgé de 40 ans, Marc Bessoles est diplômé d'un MS Finance d'HEC Paris et d'un MBA de la Montpellier Business School.

Engagement tenu

« Nous sommes ravis de renforcer notre équipe afin de mieux répondre aux attentes de nos adhérents et partenaires, déclare Emilie Royère. Fort de vingt ans d'expérience en corporate finance et business development dans le domaine de la healthtech, les compétences de Marc vont nous permettre d'accélérer le développement de notre accompagnement auprès de nos membres et partenaires et notamment en Occitanie. »

Pour Michael Danon, Président d'Eurobiomed, « ce recrutement permet d'accompagner la croissance du pôle. Le renforcement de l'équipe de direction était un engagement que j'avais pris auprès des parties prenantes ».

Eurobiomed compte 404 adhérents (dont 336 entreprises). Son objectif est d'ancrer la France parmi les leaders mondiaux de l'innovation en santé. Il accompagne le développement d'innovations répondant aux enjeux de la médecine de demain. Depuis 2006, 290 projets ont été soutenus par Eurobiomed, soit plus d'1 Md € d'investissement, dont 461 M€ d'aides publiques. D'ici 2022, Eurobiomed ambitionne de réunir 500 membres et d'accompagner près de 100 projets de R&D par an.