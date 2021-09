Sylvain Boucher, président d’Aqua Valley, prend la présidence de France Water Team

Labellisé Pôle de compétitivité par l'État, France Water Team est né en 2019 de la volonté des pôles AQUA-VALLEY, DREAM Eau & Milieux et HYDREOS d'optimiser leur coopération et de mutualiser leurs ressources et leurs compétences. C'est aujourd'hui un écosystème complet fort de 457 adhérents (dont 400 entreprises), dédié à l'innovation (229 projets accompagné depuis sa création) et qui entend « imposer l'excellence de la filière française de l'eau en Europe et à l'international ».

Lors de son Conseil d'administration réuni à l'issue de l'assemblée générale de France Water Team qui s'est tenue à Montpellier le 17 septembre, Sylvain Boucher, délégué France de Veolia et président d'Aqua-Valley depuis 2015, a été élu à l'unanimité. Il succède à Anne Ribayrol-Flesch.

Sylvain Boucher pilotera les activités de France Water Team pour les deux années à venir. Son objectif : consolider le développement de l'écosystème de spécialité de l'eau et sa compétitivité, tant au niveau régional, avec les trois pôles fondateurs, que national, européen et à l'international.

« Nous sommes en train de sortir d'un contexte sanitaire long et compliqué qui a fortement impacté nos environnements de travail, a-t-il déclaré Sylvain Boucher dans un communiqué. Les impacts économiques et humains ne sont pas encore complètement identifiés mais seront significatifs pour l'ensemble de l'économie française et internationale. (...) Notre objectif est bien de structurer, animer et développer l'écosystème de spécialité, que constituent collectivement les entreprises et institutions, pour leur permettre de garder une longueur d'avance par le développement, seul ou à plusieurs, de nouveaux procédés, produits et services innovants, d'identifier et mobiliser les leviers de leur croissance, d'ouvrir, étendre et développer leur marché au niveau national et international. »

Diplômé de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, de l'École nationale des ponts et chaussées, de l'Université de Paris VI et de l'Université d'Orsay, Sylvain Boucher (59 ans) a rejoint Veolia Environnement en 2007, d'abord dans la division Eau, puis fin 2009 comme directeur auprès du P-dg et secrétaire du Comité exécutif, après vingt années consacrées au service des collectivités publiques et de l'État dans les domaines du transport, du logement, de l'aménagement du territoire et de la construction. Adjoint au délégué interministériel au développement de l'offre de logement au ministère de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, il intègre en 2006 la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables.

Sylvain Boucher préside également, depuis 2021, l'Association française des ingénieurs et techniciens de l'environnement (Afite).