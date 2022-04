Santé : Didier Jaffre prend la tête de l’ARS Occitanie

Ce ne sont probablement pas les trois années les plus sereines de sa carrière que Pierre Ricordeau aura passées à la tête de l'Agence régionale de Santé (ARS) Occitanie... En poste depuis 2018, il aura donc géré la pandémie mondiale de Covid-19 et ses impacts sur le territoire régional.

Pierre Ricordeau a demandé, « pour des raisons personnelles liées à sa vie familiale, à être remplacé avant que ne s'ouvrent les travaux du prochain Projet régional de santé et alors qu'un nouveau pic épidémique semble enfin dépassé sur le front de l'épidémie Covid ».

Dans son message de départ, le directeur général souligne « la mobilisation et le professionnalisme de tous à l'hôpital, en ville, à domicile et dans le médico-social avec les acteurs publics comme les acteurs privés ou libéraux, [qui] ont permis collectivement d'être au rendez-vous dans les moments les plus difficiles de cette longue période de crise épidémique ».

« La crise sanitaire a accéléré des évolutions cruciales pour notre système de santé, à l'image des coordinations qui se sont renforcées entre acteurs de santé à l'échelle de chaque territoire et des innovations technologiques ou organisationnelles qui ont vu le jour, ajoute-t-il. Cette transformation des pratiques est essentielle pour mieux répondre aux besoins de proximité, pour aller davantage vers les populations les plus éloignées des soins et lutter ainsi contre les inégalités sociales de santé, pour conforter encore les bons réflexes de prévention au quotidien. »

De la Bourgogne à Paris

A la suite du Conseil des ministres de ce 20 avril, son successeur, Didier Jaffre, a été officiellement nommé. Pierre Ricordeau, quant à lui, rejoint son service d'origine, l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS).

Diplômé d'une thèse de doctorat Ès Sciences économiques (Université de Bourgogne) et d'un DEA en Analyse et politique économiques, ressources humaines, Didier Jaffre est aussi formateur et intervenant dans de nombreux colloques professionnels (ENA, EHESP, Journées d'économie médicale, Journées des économistes de la santé, DATAR, Master Management et Evaluation des Organisations de Santé...).

Il est co-rapporteur, avec Denis Piveteau, du rapport "Zéro sans solution : le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leur proches" (juin 2014).

Son CV indique que Didier Jaffre a été, entre 2001 et 2010, directeur adjoint et secrétaire général de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Bourgogne. De 2010 à début 2016, il était directeur de l'offre de soins et de l'autonomie puis directeur général par intérim et directeur de l'organisation des soins à l'ARS de Bourgogne, avant d'y prendre les fonctions de directeur de l'organisation des soins de janvier à décembre 2016.

Didier Jaffre arrive à Montpellier depuis l'ARS Île-de-France, où, en tant que directeur de l'Offre de soins depuis janvier 2017, il était en charge de l'offre des soins ambulatoires et hospitaliers (490 établissements de santé et plus de 30 milliards d'euros de dépenses annuelles, plus de 300.000 professionnels de santé franciliens et 14,7 milliards d'euros de dépenses en soins de ville), l'accompagnement des professionnels de santé salariés et libéraux, ainsi que la régulation de l'offre de soins hospitalière (établissements de santé publics et privés) et ambulatoire (professionnels de santé libéraux, exercices collectifs (maison et centres de santé, ...).