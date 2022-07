Antonio Iandolo prend la tête du groupe Eminence

Fin août 2021, Dominique Seau, emblématique dirigeant du groupe de lingerie de fabrication française, Eminence, avait été débarqué de son poste de P-dg par l'actionnaire israélien Delta Galil. Un départ brutal qui semait la surprise dans l'écosystème entrepreneurial régional.

A la tête de l'entreprise, fondée en 1944 et basée à Aimargues (Gard), depuis 2007, Dominique Seau avait aussi dirigé la fédération de la lingerie durant plusieurs années à partir de 2012, avant d'en occuper le poste de vice-président. En 2018, il avait conservé son poste suite à la cession du groupe (pour 123,3 millions d'euros) par les fonds français propriétaires (Orium et Péchel) à Delta Galil, groupe textile israélien et opérateur pour de grandes marques.

Le 18 juillet, le groupe Delta Galil annonce la nomination d'Antonio Iandolo

à la présidence d'Eminence.

DIM, Playtex ou Wonderbra

Expert du secteur textile, Antonio Iandolo, âgé de 52 ans, arrive avec dans ses bagages « une connaissance omnicanale du marché de la lingerie et du sous-vêtement », et des attentes des marchés français, allemand, italien, espagnol, mais aussi du Benelux ou de l'Afrique du Sud.

Au cours des 25 dernières années de carrière, il a été « l'un des principaux artisans de la stratégie marketing et de l'innovation des marques DIM, Nurdie et Lovable et des marques Playtex, Wonderbra, Champion/Shock Absorber (sous-vêtement et chaussettes) au niveau européen », indique un communiqué de Delta Galil.

Parmi ses derniers postes, de 2018 à 2022, il était vice-président de Hanes Europe Innerwear, en charge du design, des études des marchés et de la RSE, du marketing et de l'innovation. Auparavant, Antonio Iandolo a occupé différents postes stratégiques chez DB Apparels, DIM et Sara Lee Branded Apparel, dans les domaines du marketing, du développement de produits, du commerce et de la direction générale.

Booster le digital et relancer sa marque premium

Delta Galil possède des marques leaders dans le domaine des vêtements et des sous-vêtements, comme Schiesser, Eminence, Athena et Splendid, et vend également ses produits sous des marques dont elle détient la licence (dont Adidas, Wolford, Wilson, Spalding, Columbia et Tommy Hilfiger).