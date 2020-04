Covid-19 : ce que les chiffres disent de la crise économique dans l’Hérault

Depuis le début de la crise sanitaire, la préfecture de l'Hérault a mis en place une cellule départementale de suivi économique, d'aide et de soutien en associant les services de l'État (DDFIP, UD DIRECCTE, DDTM, DDPP, DDCS, UD DREAL, Banque de France), en lien avec la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre d'agriculture et les représentants des acteurs économiques locaux et des branches professionnelles.

Cette cellule fait un point de situation hebdomadaire, étudie les problèmes de financement des entreprises et met en œuvre tous les outils de l'État pour aider les entrepreneurs concernés.

63 millions d'heures de chômage partiel

Le 17 avril, soit un mois après le début du confinement, la préfecture héraultaise fait un état des lieux de la situation en chiffres :