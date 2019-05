REDEN Solar s'implante à Nîmes pour couvrir 3 régions

Entreprise familiale créée en 2008 à Roquefort (47), REDEN Solar est un producteur français d'électricité photovoltaïque. Opérateur intégré, il maîtrise toute la chaîne de valeur depuis la détection des projets jusqu'à leur construction, mise en service et exploitation.

500 sites en portefeuille

REDEN Solar installe ses panneaux solaires en centrales au sol pour la réhabilitation et la reconversion de sites délaissés ou dégradés, en centrales flottantes dans des gravières ou des carrières, en ombrières de parking, en serres photovoltaïques (180 ha actuellement pour le maraîchage, l'horticulture ou l'arboriculture) ou en toitures.

L'entreprise, dont le modèle est de conserver tous ses actifs, annonce détenir quelque 500 sites dans sept pays, et plus de 260 MWc de projets gagnés aux appels d'offres CRE en France.

En février 2017, Infravia (53 %) et Eurazeo (47 %) avaient repris la totalité des activités solaires de la société, réaffirmant l'ambition du groupe de se développer sur le marché à fort potentiel de l'énergie photovoltaïque. L'entreprise est aujourd'hui présidée par Thierry Carcel.

De Madrid à Nîmes

REDEN Solar, qui a déjà établi un bureau à Madrid pour le pilotage de son développement à l'international (essentiellement en Amérique du Sud aujourd'hui), vient de faire le choix d'ouvrir une antenne à Nîmes (30), afin de rayonner sur les trois régions Occitanie, Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes. L'agence emploie déjà six personnes, et deux salariés supplémentaires sont attendus.

« Nous avons choisi Nîmes, où nous avions déjà établi un dépôt avec une équipe de maintenance, car la ville se situe stratégiquement sur trois axes routiers permettant d'intervenir rapidement sur les trois régions, où nous exploitons déjà des sites, explique Franck Maes, responsable Développement de REDEN Solar. Nous venons de gagner un centre d'enfouissement à Frontignan dans l'Hérault, et en septembre dernier, nous avons inauguré des ombrières photovoltaïques pour l'entreprise Cémoi à Perpignan. Nous commençons à avoir des actifs significatifs dans le sud de la France et nous souhaitons mieux mailler le territoire en développant nos investissements dans cette région. »

Le dirigeant affiche l'ambition de monter à « 750 MWc construits et en service d'ici 2020, dont 600 MWc en propre, 1 100 GWh/an de production, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 230 000 foyers français ».

Une usine de panneaux solaires

L'entreprise, qui emploie une centaine de salariés, détient également une usine de fabrication de panneaux photovoltaïques, « ce qui nous permet de sécuriser nos approvisionnements, d'être innovants et de rester en veille technologique », assure Franck Maes.