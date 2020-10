"Concrétiser la dynamique de transition énergétique sur les territoires" (Sylvain Vidal, EDF Occitanie)

Arrivé 15 juin dernier pour prendre la tête d'EDF Occitanie (9 200 salariés), Sylvain Vidal a entamé son tour des territoires. Celui qui a passé plus de quatre ans en Guadeloupe (où il a vécu le passage du cyclone Irma et géré ses conséquences sur le réseau électrique) avant d'arriver dans la région, s'installe dans ses fonctions en pleine crise Covid.

Quels sont les enjeux majeurs pour le groupe EDF sur les territoires, alors que le monde traverse une crise sanitaire et économique inédite ?

Sylvain Vidal : « L'enjeu le plus important, c'est la transition énergétique. Ce qui peut se traduire par la production d'une énergie de plus en plus décarbonée en amont et la possibilité de consommer mieux et moins à l'aval, c'est-à-dire une électricité décarbonée, des mobilités électriques, le développement de l'hydrogène, et bien sûr la rénovation énergétique des bâtiments. Pour ce qui est de la production, en Occitanie, elle est totalement décarbonée, avec 50 % en nucléaire à la centrale de Golfech (Tarn-et-Garonne, NDLR), 35 % en hydraulique dans les Pyrénées et le Massif Central, et 15 % en énergies renouvelables, éolien et photovoltaïque... J'arrive à un moment où on observe un alignement politique sur la transition énergétique entre l'Europe, l'État et ici...