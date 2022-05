Enerfip, la plateforme de financement des ENR, accède à la rentabilité

Enerfip, plateforme d'investissement participatif dans les projets d'énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien, biogaz, hydroélectrique) installée à Montpellier, a réalisé son premier exercice comptable dans le vert depuis la création de l'entreprise il y a sept ans.

« Nous étions à l'équilibre en 2020 et dégageons du bénéfice en 2021, c'est une grosse satisfaction, sourit Julien Hostache, directeur général et cofondateur de l'entreprise. Six ans d'attente, cela montre que nous évoluons sur un marché difficile où la question du volume (l'entreprise se rémunère sur un faible pourcentage de la somme levée, NDLR) est centrale. »