Les (très) bons chiffres 2021 du Crédit Agricole du Languedoc

Si la banque mutualiste affiche d'excellentes performances en 2021 (9,1 milliards d'euros de résultat net pour le groupe), Christian Rouchon, le directeur général du Crédit Agricole du Languedoc (2.700 salariés et 180 agences sur les quatre départements de l'Hérault, le Gard, l'Aude et la Lozère), dresse un bilan 2021 positif, voire inédit sur certains segments, de la caisse régionale, rappelant au passage que « le groupe Crédit Agricole est le plus gros contribuable en France ».

Sur son périmètre, la caisse régionale annonce, ce 10 février, une année record de 6,1 milliards d'euros de crédits distribués (dont 2,7 milliards d'euros de crédit immobiliers), soit une progression de ses parts de marché crédits de 0,6 points sur un an pour atteindre 34,9% au 30 novembre 2021. Au 31 décembre 2021, les encours de crédits s'élevaient à 25,2 milliards d'euros (+ 8,3% sur 1 an), dont 14,61 milliards de crédits habitat (+ 7%).

« Ce niveau de crédit est inédit et la caisse régionale atteint en 2021 son plus haut niveau en matière de crédits habitat, soit 35% de parts marché, souligne Christian Rouchon. En 2021, le Crédit Agricole du Languedoc a franchi la barre du million de clients, avec près de 48.000 nouveaux clients. »

Au 31 décembre 2021, le produit net bancaire était de 597,2 millions d'euros, en progression de 9% en un an, « en lien avec l'accompagnement de la reprise économique ». Après impôts, le résultat net s'établit à 177,2 millions d'euros (+ 5,5%). Christian Rouchon précise que « le Crédit Agricole du Languedoc dispose de 4,7 milliards d'euros de fonds propres ».

PGE : « Pas de raison de se mettre la pression »

Du côté des entreprises, le dirigeant affiche son optimisme : « Les dispositifs de soutien pendant la crise sanitaire ont permis de préserver l'outil économique. Quand il y a eu des pauses, les reprises ont été puissantes. Ça a aussi été source d'opportunités qu'on a accompagnées, notamment des rachats en croissance externe... Concernant les PGE, nous avons accordé 1 milliard d'euros en 2020 et encore 177 millions d'euros en 2021. Nous incitons les entreprises à privilégier l'amortissement sur la période la plus longue possible, c'est le choix qu'ont fait 80% des clients. L'endettement global des acteurs économique a gardé le même trend qu'avant la crise, ce qui signifie qu'il n'y a pas de raison de se mettre la pression... L'activité professionnel est très bonne, puisqu'on ne revient pas d'une crise économique mais sanitaire. Donc quand on rouvre le robinet, le débit est plus fort. Les entreprises ont conservé leur pleine capacité économique et une belle capacité d'investissement. Le risque n'a jamais été aussi bas ».

Sur le secteur de l'agriculture, l'année 2021 aura été marquée par des aléas climatiques importants (le gel notamment), et Christian Rouchon annonce que 100 millions d'euros ont été versés en 2021 pour couvrir ces aléas.

« En raison de ces aléas climatiques, 2021 n'a pas permis de corriger 2020, indique le directeur général. Nous avons combiné dispositifs classiques et PGE, soit 55 millions d'euros de PGE pour les agriculteurs et 119 millions d'euros pour les coopératives. Nous avons conduit 4.700 pauses crédits. »

Un futur siège social à Cambacérès ?

Le grand projet qui va occuper la caisse régionale du Languedoc pour les années à venir, c'est son projet immobilier et le déménagement probable de son siège régional (vieillissant) de Lattes. Après avoir étudié cinq sites, il semblerait que l'un d'eux se distingue clairement car « il coche beaucoup de cases » : il s'agit de celui de Cambacérès, quartier tertiaire en devenir autour de la nouvelle gare TGV de Montpellier.

« Nous voulons être dans un environnement tertiaire pour favoriser les échanges, nous voulons "apairer" la banque avec son territoire, avoir des équipements partagés, intégrer des mobilités douces, et nous voudrions être la locomotive des énergies vertes et du numérique sur le territoire de Montpellier, déclare Christian Rouchon, qui rappelle que le Crédit Agricole est le banquier unique de Genvia (future gigafactory pour le déploiement industriel d'une technologie de rupture de production d'hydrogène, à Béziers). Le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, NDLR), qui sera un acteur de la réindustrialisation, a créé à Grenoble et Toulouse un concept Y-Spot, un lieu de rencontre de l'innovation, et il est favorable à en ouvrir un à Montpellier en partenariat avec le Crédit Agricole. »

La banque aurait besoin de 15.000 m2 pour ses propres effectifs et de 10.000 m2 supplémentaires pour construire cet écosystème autour des énergies vertes et du numérique. La caisse régionale, qui est encore au stade de l'étude du projet, promet un dossier au long cours. Mais Christian Rouchon espère néanmoins sceller la décision du site retenu en mars prochain.