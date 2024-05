Pack Solutions surfe sur la tendance des assureurs à externaliser la gestion de portefeuilles

« Aujourd'hui, nous accompagnons 27 compagnies d'assurance dans la gestion de leurs portefeuilles dans les domaines de l'épargne, de la retraite et de la prévoyance, individuels ou collectifs, souligne en préambule Christophe Emprin, président de la société gardoise Pack Solutions. Nous observons une forte croissance de la gestion externalisée, une tendance qui est principalement due aux difficultés de recrutement que rencontrent les compagnies d'assurance, mais aussi au Covid qui a démontré que l'externalisation de cette gestion était facile. »

Créée il y a 22 ans et basée aux Angles, Pack Solutions a structuré ses solutions autour de trois offres : la gestion déléguée (par ses gestionnaires sur son outil de gestion administrative), la gestion externalisée (ses gestionnaires interviennent sur les outils de gestion des compagnies d'assurance) et l'édition logicielle d'outils de gestion à destination des assureurs.

Alors que son chiffre d'affaires était de 15 millions d'euros en 2021, il est monté à 23 millions d'euros sur l'exercice 2023-2024, dont 40% en gestion déléguée, 40% en gestion externalisée et 20% sur son activité logicielle. Parmi les clients que le président consent à citer figurent Allianz, Groupama-GAN, BPCE Assurances, Generali ou les Mutuelles du Mans Assurances.

30 millions d'euros en 2027

L'entreprise a fait croître ses effectifs en conséquence : en deux ans, ils sont passés de 310 à 420 salariés, « l'immense majorité, plus de 300, étant des gestionnaires en assurances, le reste sur l'activité logicielle », précise Christophe Emprin, qui annonce une cinquantaine de recrutements en 2024, « pour les trois-quarts dans les métiers de gestion et un quart dans l'IT ». Pour faire face à cette croissance, Pack Solutions louera 500 m2 supplémentaires dès cet automne sur le site de son siège social.

Pack Solutions avait annoncé l'objectif de porter son chiffre d'affaires à 23 millions d'euros d'ici 2025 : « Nous avons une petite année d'avance, et notre ambition maintenant est d'atteindre les 30 millions d'euros en 2027. Cela passera en partie par l'export - nous visons les 2 millions d'euros - mais surtout par la continuité du développement de notre activité en France, notamment sur l'activité logicielle qui, même si la répartition en valeur relative sera la même, devrait passer d'un peu moins de 4 millions d'euros aujourd'hui à plus de 6 millions d'euros ».

Le Québec comme cible

Pour se développer à l'international, l'entreprise mise sur sa filiale au Luxembourg, d'où elle travaille les marchés d'Europe du Nord et de l'Est, visant aussi la Belgique, les Pays-bas et l'Allemagne. Les pourparlers entamés avec un assureur letton « n'ont pas encore de concrétisation, la situation géopolitique dans les États baltes ayant gelé le projet ».

L'entreprise gardoise détient également une filiale au Québec depuis 2022. Les 11 et 12 avril dernier, Christophe Emprin faisait partie de la délégation française accompagnant le Premier ministre Gabriel Attal dans cette province canadienne.

« Nous avons implanté une filiale québécoise en vue de travailler avec des assureurs québécois et canadiens, mais aussi avec des ambitions nord-américaines à terme, déclare le dirigeant. Les assureurs québécois ont les mêmes sujets de mutualisation, d'externalisation et de transformation des systèmes d'information qu'en France. Ce déplacement au Québec a été l'occasion de rencontres pour mieux comprendre l'écosystème entrepreneurial local, mais c'était surtout une opération visibilité pour Pack Solutions... Nous sommes sur des marchés de longue haleine, la conquête d'un assureur étant un exercice long ! Nous espérons toutefois concrétiser un premier contrat en 2024. »

« Le monde merveilleux de l'IA »

Comme dans tous les secteurs, Pack Solutions interroge les possibles autour de l'intelligence artificielle.

« Il n'y a pas de traduction opérationnelle à date, nous sommes sur la partie étude de cas où pourraient se déployer des solutions d'IA ou d'IA générative, envisage Christophe Emprin. L'IA pourrait trouver un intérêt par exemple pour le développement logiciel via une IA encapsulée. Nous pressentons aussi des cas d'usage sur le centre de relations clients et la prise d'appels téléphoniques, sur la détection et le contrôle de fraude, ou encore sur la lutte anti-blanchiment. »

Des usages qui permettraient de réduire les effectifs ? Le dirigeant n'y croit pas : « Depuis 25 ans, j'entends que les effectifs en back-office pourraient se réduire grâce aux avancées technologiques or ils continuent de croître ! La question, c'est comment accompagner nos gestionnaires dans le futur car je pense plutôt que l'IA va transformer le métier vers plus de valeur ajoutée. Je ne vois pas de big-bang qui ferait disparaître les fonctions de gestionnaire à court terme. Un assureur-vie raisonne à l'échelle de quasiment un siècle et tout ne basculera pas dans le monde merveilleux de l'IA, en tout cas pas dans un court laps de temps. On doit bien sûr anticiper mais le monde de l'assurance est un secteur qui bouge lentement tout en gardant une vision sur le long terme ».

C'est notamment l'ambition, anticiper, de l'événement « Les rencontres de la gestion », créé par l'entreprise elle-même et dont la 2e édition aura lieu le 6 juin prochain à Clichy, en région parisienne : « Cet événement a vocation à mettre en lumière des métiers de back-office, les coulisses du monde de l'assurance qui vont subir de nombreuses évolutions dans les années à venir avec l'automatisation, la robotisation et l'arrivée de l'IA. Une centaine de participants d'une trentaine de compagnies d'assurance étaient présents pour l'édition 2023, et l'édition 2024 sera sur le même format », précise Christophe Emprin.