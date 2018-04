Aéroport : Nîmes Métropole réaffirme sa volonté de booster le trafic passager

La Communauté d'agglomération Nîmes Métropole a réaffirmé, jeudi 12 avril lors d'une conférence de presse, sa volonté de développer le trafic passager sur la zone aéroportuaire de Nîmes-Garons. Jusqu'à présent gérés par un syndicat mixte présidé le maire de Nîmes (30), Jean-Paul Fournier (LR), les intérêts de l'aéroport seront prochainement pilotés directement par l'Agglomération nîmoise dirigée par Yvan Lachaud (Les Centristes), comme le lui permet la loi.

"C'est une chose claire et entendue avec le délégataire de service public Edeis, nous souhaitons développer le trafic passager. Pour autant, nous allons mettre fin à la subvention (400 000 €) de la ligne Nîmes-Fès qui va donc s'arrêter. D'abord parce qu'elle entre en concurrence avec une même ligne non subventionnée à Montpellier, et d'autre part parce que le Préfet du Gard a attaqué cette subvention devant le tribunal administratif", a notamment expliqué le président de l'Agglomération Yvan Lachaud.