Baillargues ferme son passage à niveaux

Après un an de travaux, c'est à 21h précises, mardi 4 septembre 2018, que le passage à niveaux n°33 (PN 33) de Baillargues sera définitivement fermé. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un programme de sécurisation national de SNCF Réseau : le passage à niveaux était l'un des plus accidentogènes d'Occitanie parmi les 33 équipements de ce type recensés en région.

Le PN 33 est remplacé par un nouveau pont-rail, enjambant une route baptisée "avenue de l'or" ouverte aux automobilistes, mais aussi aux piétons et cyclistes. Cette nouvelle voie relie la zone du golf de Massane au rond-point Philippe Lamour, à l'entrée de Baillargues.

Sous maîtrise d'ouvrage SNCF Réseau, l'opération a mobilisé un investissement de 9,5 M€. Il a été financé par SNCF Réseau et l'État (49,2 %), le Département de l'Hérault (23,3 %), Montpellier Méditerranée Métropole (13,7 %, 1,34 M€), la Région Occitanie (8,8 %, 860 000 €) et la Ville de Baillargues (5 %, 630 000 €).

En facilitant notamment la circulation des bus sur la zone de Baillargues, Mauguio et Mudaison, l'opération a aussi été pensée comme un dispositif complémentaire du pôle multimodal situé sur la première. Avec un trafic voyageurs passé de 17 000 personnes à plus de 300 000 en 2017, ce pôle s'affiche comme l'une des 12 gares les plus fréquentées d'Occitanie.