Imagerie végétale : comment la plate-forme du CIRAD peut servir le monde industriel

Avec 44 microscopes et plus de 100 variétés de plantes étudiées, la plate-forme d'histocytologie et d'imagerie cellulaire végétale (PHIV) du CIRAD à Montpellier est unique en France. Créée en 2006 et mutualisée entre plusieurs établissements de recherche (le CIRAD, l'INRA, Montpellier SupAgro, le CNRS), elle dispose de 80 ans d'expertise en anatomie végétale.

« Aujourd'hui, on fait de l'imagerie sur des "plantes modèles", c'est-à-dire des plantes de laboratoire, explique Jean-Luc Verdeil, responsable scientifique au CIRAD, en charge de la plate-forme. Mais il y a une limite : on va loin dans les connaissances fondamentales, mais il faut revenir aux plantes cultivées et industrielles à partir du socle de connaissances des plantes-modèles. Nous avons donc développé des approches performantes sur les plantes cultivées. »

Structure moléculaire 3D

Le CIRAD de Montpellier a ainsi conçu, en collaboration avec des équipementiers de la microscopie, des équipements adaptés à l'étude de plantes plus importantes que les plantes-modèles. Par exemple, un automate qui découpe, positionne et scanne les échantillons en 3D et un logiciel qui rassemble les images pour former une vue 3D de la...