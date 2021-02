Ce que le label UNESCO apporte au centre international de recherche sur l’eau de Montpellier

La France compte un 3e Centre international UNESCO* baptisé ICIREWARD (International Center for Interdisciplinary Research on Water Systems Dynamics), basé à Montpellier et dédié à l'eau. Officiellement créé en octobre 2020 par l'UNESCO, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l'Université de Montpellier, le centre a été inauguré le 3 février 2021. Une vraie reconnaissance pour la communauté des sciences de l'eau montpelliéraine, animée depuis 2015 par l'Institut Montpelliérain de l'Eau et de l'Environnement. Le ICIREWARD rassemble près de 400 scientifiques issus de 17 laboratoires de recherche publics, et 150 doctorants.

La Tribune - Que représente cette labellisation UNESCO ?

Éric Servat, directeur du centre de recherche et de formation ICIREWARD - On oublie souvent que l'UNESCO est aussi une agence des Nations-Unies qui porte un vrai travail dans le domaine des sciences. Et il y a en particulier le programme hydrologique intergouvernemental, qui rassemble 160 pays environ, et l'UNESCO compte aussi une division des sciences de l'eau. L'ICIREWARD est ainsi membre de la "Water Family" de l'UNESCO, un réseau d'une trentaine de centres régionaux, de centres internationaux - comme celui de Montpellier - et de chaires sur les...