Attractivité territoriale : Geolink Expansion peaufine son "Airbnb de l’innovation"

« On dénombre, en France, un peu plus de 50.000 entrepreneurs innovants à la recherche de solutions pour booster leur innovation », affirme Geolink Expansion, spécialiste de l'attractivité économique territoriale, basé à côté de Montpellier.

L'entreprise a développé, pour les collectivités notamment, des outils digitaux pour attirer des entreprises sur un territoire. Ses armes favorites sont le web tracking, le data tracking, la veille économique et le croisement de signaux multiples, associés à un travail de terrain, afin de détecter, capter et analyser les projets d'implantations d'entreprises.

Après Immo-Hub, destinée à la valorisation et captation immobilière et foncière, et Invest Hub pour les investisseurs étrangers cherchant à s'implanter en France, cet observateur aguerri du marché français de l'implantation d'entreprises a créé, il y a deux ans, Innov-Hub. Cette plateforme, dédiée à la valorisation et la captation de l'innovation, est née d'un constat : la réalité d'un parcours du combattant, chez les porteurs de projet innovant ou les chefs d'entreprise innovante, pour trouver un lieu d'hébergement ou des partenaires pour les aider à booster leur innovation. Ambition originelle d'Innov-Hub : devenir "la" place de marché des acteurs de l'innovation à la recherche d'un hébergement et/ou de territoires d'expérimentation pour leur solution.

Gwénaël le Guennec, fondateur et CEO de Geolink Expansion était, le 23 mars, au salon Techinnov à Paris, où il présentait une version enrichie d'Innov-Hub.

Moteur de recherche et filtres

Sur la plateforme Innov-Hub, les entrepreneurs peuvent comparer, grâce à un ensemble de data, les meilleurs lieux d'incubation, d'accélération et d'expérimentation. La plateforme renseigne également sur les partenariats disponibles, les appels à projets, les concours à l'innovation.

La V2 de l'outil a été enrichie de données précises sur la qualité des lieux d'innovation pour entrepreneurs résidents ou nomades, comme l'annuaire de la communauté innovante, l'existence d'écosystèmes thématiques, le type de technologies développées, les niveaux d'accompagnement des entreprises, les types de financement ou les marchés d'application possibles.

« Un gros travail a été mené sur le moteur de recherche pour permettre aux utilisateurs, via une centaine de critères très précis, de filtrer les meilleurs partenaires publics ou privés susceptibles d'héberger et de faire grandir leurs projets d'innovation, avec le souci de coller à des besoins souvent hyper spécifiques », indique Jérémy Bernard, responsable Développement web chez Geolink Expansion.

1.000 lieux et écosystèmes innovants

Le service de référencement et de recherche est gratuit pour les entrepreneurs et les porteurs de projet, tout comme pour les collectivités ou acteurs privés qui veulent référencer accélérateurs, fablabs ou tout autres sites d'expérimentation sur la plateforme. Aujourd'hui, elle compte plus de 1.000 lieux en France, dédiés aux startups et PME innovantes.

« En un an, le nombre de lieux référencés a été multiplié par trois et le nombre d'utilisateurs par dix », souligne Marianne Paillard, responsable pôle Innovation chez Geolink Expansion.

Selon Gwénaël le Guennec, la crise sanitaire a fait évoluer et accéléré les choses : « Les collectivités locales font face à de gros enjeux de société : le logement, la santé et le bien-vieillir - il y a par exemple 2.000 personnels de santé à trouver dans les territoires surtout ruraux et quartiers urbains prioritaires -, les mobilités, l'alimentation, la transition énergétique, etc. auxquels l'innovation apporte des réponses utiles. Les territoires, qu'ils soient urbains, ruraux, littoraux ou de montagne, n'hésitent pas à aller chercher des produits et des transformateurs à l'extérieur de leur propre écosystème, et avec Innov-Hub, nous voulons aussi contribuer en connectant leurs besoins aux solutions proposées par tous ces porteurs d'innovations. Nos stratégies de prospection permettent de couvrir ces chaînons manquants... D'autant que la crise sanitaire a aussi accéléré le pipe de projets d'innovation, d'expérimentation ou d'industrialisation d'entreprises qui ont su capter beaucoup de financements. Or capter ces profils d'entreprises innovantes, c'est du déploiement industriel futur à venir dans les territoires ».

Geolink Expansion accompagne, par exemple, l'agglomération de La Rochelle dans ses ambitions et besoins sur les sujets de la décarbonation et de l'alimentation durable. Ou encore

l'IFP Energies Nouvelles (successeur de l'Institut français du pétrole) : « Il fait appel à nous pour mettre en place une nouvelle stratégie et donc repérer des entreprises en transition écologique, des porteurs de projets innovants qui permettraient à l'IFP Energies Nouvelles de se repositionner et sortir du pétrole », explique Gwénaël le Guennec.

Un outil de scoring des projets d'implantation

Alors que Geolink Expansion prépare une refonte de sa plateforme Tourisme-Hub, dédiée aux porteurs de projets tourisme, un autre outil devrait bientôt faire son apparition pour répondre à des besoins de redynamisation des centres-villes : Proxi-Hub. La future plateforme aura vocation à accompagner les territoires dans cette dynamique, considérant les nouveaux impératifs de circuit courts, de services de proximité ou de petits commerces.

« Nous travaillons notamment avec l'agence de développement économique Ad'Occ (satellite de la Région Occitanie, NDLR) sur l'attractivité des investissements et on nous demande aujourd'hui de travailler sur le volet économie du littoral et sur le volet arrière-pays, chose qu'on ne nous demandait pas avant la crise sanitaire, en lien avec les ambitions de revitalisation des territoires ruraux sur l'axe des commerce et des services de proximité », souligne Gwénaël le Guennec.

Enfin, depuis l'année dernière, Geolink Expansion a amélioré son outil de scoring des projets d'implantation d'entreprises détectés pour ajouter à l'indicateur d'impact économique (et d'emplois) ceux de l'impact social et de l'impact environnemental.